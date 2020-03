Acht spelers van West Ham United thuis in quarantaine

Karren Brady, de vicevoorzitter van de club uit de Premier League, vertelt in haar column in The Sun niet om welke spelers het gaat.

„Ze hebben gelukkig milde symptomen”, zegt ze. „Het gaat ook goed met hun families. Maar het virus is een hand of hoest van ons vandaan. We moeten het heel serieus nemen.”

Brady hoopt dat het seizoen van de Premier League afgemaakt kan worden. „Desnoods gaan we door tot juli”, stelt ze.