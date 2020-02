Kevin de Bruyne mag niks zeggen over straf voor Manchester City

„We hebben een heel goede reactie getoond”, oordeelde De Bruyne voor de camera van Veronica. „Eigenlijk was het een heel gesloten wedstrijd. We hebben, denk ik, verdiend gewonnen.”

Bekijk ook: Manchester City deelt dreun uit aan Real Madrid

Ondanks de dominantie op diverse fronten in de afgelopen jaren is succes in de Champions League nog niet weggelegd voor City. Omdat de club de komende twee seizoenen niet in Europees verband mag spelen wegens een straf van de UEFA moet het - indien de straf blijft staan - eigenlijk dit seizoen gebeuren.

„City heeft de Champions League nog niet gewonnen en iedereen praat erover”, aldus de 28-jarige Belg. „Maar wij hebben altijd de druk gehad te winnen.” Vragen over de straf werden door de UEFA verboden.