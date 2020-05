Peter Bosz: ’We begrijpen dat alles anders wordt’

Hoe zijn elftal er voor staat is moeilijk te zeggen. Bosz: „Ik zit 40 jaar in het profvoetbal en ik heb nog nooit meegemaakt dat spelers in maart 2 weken thuis op de loopband moesten trainen. Vanaf april mochten we dan wel weer naar de club, maar alleen met die anderhalve meter er tussen en in kleine groepen. Zoiets is natuurlijk best lastig. Pas nu kunnen we de draad eigenlijk weer echt oppakken.”

Zonder publiek voetballen zal voor een ander decor zorgen. Bosz: „We begrijpen dat alles anders wordt. Maar hoe dat er precies gaat uitzien weet ik ook niet. Daarom is het wel een voordeel dat wij pas op maandag spelen, zodat we al hebben kunnen zien hoe het bij de andere duels verloopt. Ik ben benieuwd hoe het op en naast het veld allemaal zal gaan.”

Over alle voorschriften en regels zegt Bosz: „Ik ben ervan overtuigd dat mijn spelers er alles aan zullen doen die goed uit te voeren. Daarvoor is de discipline aanwezig. Ze weten hoe ze zich moeten gedragen. We hebben natuurlijk ook niet de garantie dat er in de loop van het seizoen geen enkele speler besmet raakt. Maar we gaan enorm ons best doen ons te houden aan de voorschriften.”