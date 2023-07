Nederlandse zwemkwartet zesde op 4x200 vrij in recordrace Australië

Het halen van de finale was met het oog op de Spelen het belangrijkste doel voor Nederland. De estafetteteams die niet in de top drie finishen, kwalificeren zich op grond van een ranglijst die na de WK in Japan en volgend jaar in Doha wordt opgemaakt.

Het Nederlandse kwartet was na afloop van de halve finale dan ook al tevreden. „Die kwalificatie is op deze manier wel zo goed als binnen. Dat was het belangrijkste doel”, zei Steenbergen.