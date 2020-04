Kuyt creatief bij Feyenoord: bijzonder ’huiswerk’ voor jeugdspelers

Dirk Kuyt Ⓒ RENE BOUWMAN

NOORDWIJK - Dirk Kuyt neemt de coronamaatregelen strikt in acht. „Mijn gezin en ik blijven zo veel mogelijk thuis en bezoek is even niet welkom. Het overleg met de collega-trainers van Varkenoord gaat via een conference call”, zegt de columnist van Telesport, die als markante inwoner van Noordwijk op de social-mediakanalen van de gemeente ook een videoboodschap insprak. „Volg de instructies op. Blijf thuis. Niet alleen voor je eigen veiligheid, maar ook die van de kwetsbare ouderen.”