Suzanne Schulting boos: ’Hoe kan je mij niet selecteren voor massastart?’

Suzanne Schulting Ⓒ ANP/HH

Suzanne Schulting is op zijn zachtst gezegd niet blij met de manier waarop ze buiten de selectie van de massastart is gelaten voor de World Cups langebaan. In aanloop naar de EK Shorttrack komend weekeinde in het Poolse Gdansk, waar de Friezin haar titel verdedigt, uitte ze haar onvrede over de wijze waarop bondscoach Jan Coopmans haar zonder pardon heeft gepasseerd. „Via een persbericht heb ik moeten vernemen dat ik niet ben geselecteerd.”