Wielrenner Norsgaard verlaat Vuelta na positieve coronatest

11.37 uur: Wielrenner Mathias Norsgaard kan na de rustdag in de Ronde van Spanje niet meer van start gaan. De Deen van Movistar heeft positief getest op het coronavirus en moet de Vuelta verlaten. Hij stapt dinsdag niet meer op de fiets in de tiende etappe, een individuele tijdrit over ruim 30 kilometer van Elche naar Alicante.

Norsgaard was bezig aan zijn eerste Vuelta. „Het is jammer dat je debuut in de Vuelta zo abrupt eindigt, zeker met de Deense trui die op je wachtte”, meldt de ploeg. Norsgaard veroverde eind juni de Deense titel bij het tijdrijden en zou daarom dinsdag in de nationale kampioenstrui rijden. De 25-jarige Deen stond op de 154e plek in het klassement. Zijn Spaanse kopman Enric Mas is de nummer 2, op 1 minuut en 12 seconden van de Belgische rodetruidrager Remco Evenepoel.

Eerder moesten onder anderen de Nederlanders Daan Hoole en Wout Poels de Vuelta verlaten vanwege een positieve coronatest.

Van de Zandschulp start US Open met zijn hoogste ranking ooit

11.07 uur: Tennisser Botic van de Zandschulp begint maandag met zijn hoogste ranking ooit aan de US Open. De 26-jarige Nederlander steeg een plek en bezet nu de 22e plaats op de wereldranglijst.

Van de Zandschulp werd op het ATP-toernooi van Winston-Salem uitgeschakeld in de halve finales. Hij neemt het maandag in de eerste ronde van het grandslamtoernooi van New York op tegen Tomas Machac uit Tsjechië.

Tallon Griekspoor, de tweede tennisser van Nederland, bleef staan op de 46e plaats. De 26-jarige Griekspoor werd afgelopen week in Winston-Salem in de tweede ronde uitgeschakeld door Van de Zandschulp. Tim van Rijthoven steeg twee plekken en staat 117e.

In de top 10 van de lijst veranderde niks. Daniil Medvedev blijft de lijst aanvoeren, voor de Duitser Alexander Zverev en de Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz.

Tennisster Arantxa Rus steeg bij de vrouwen één plaats. Ze staat op plek 95. Iga Swiatek uit Polen blijft de WTA-ranglijst aanvoeren.

Golfer McIlroy wint FedEx Cup en grote prijzenpot

09.40 uur: Golfer Rory McIlroy heeft voor de derde keer in zijn loopbaan de FedEx Cup op zijn naam geschreven. De 33-jarige Noord-Ier won op de East Lake golfbaan in het Amerikaanse Atlanta het afsluitende Tour Championship, het slottoernooi voor de dertig beste spelers dit seizoen in de PGA Tour en pakte de hoofdprijs van 18 miljoen dollar (18.143.000 euro).

McIlroy hield met een score van 263 slagen, 21 slagen onder par, de Zuid-Koreaan Im Sung-jae en de Amerikaan Scottie Scheffler één slag achter zich. De golfer passeerde Scheffler, die aan het toernooi was begonnen met een bonus van tien slagen als leider in het FedEx Cup-klassement. McIlroy begon als nummer zes uit de stand met vier slagen bonus.

Scheffler had voor de start van de laatste dag een voorsprong van zes slagen, maar kwam niet verder dan een ronde van 73. McIlroy ging rond in 66 slagen. Hij sloeg zes birdies en twee bogeys.

McIlroy won het FedEx Cup al in 2016 en 2019. Met drie zeges is hij alleen recordhouder.

Voetbalsters verliezen duel om brons op WK onder 20 jaar

07.39 uur: De Nederlandse voetbalsters hebben de wedstrijd om brons van het WK onder 20 jaar in Costa Rica verloren. Tegenstander Brazilië was in San José met 4-1 te sterk.

Oranje had eerder naast een finaleplaats gegrepen door de 2-1-nederlaag tegen Spanje. De Spaanse voetbalsters veroverden de wereldtitel door Japan met 3-1 te verslaan.

In het Costa Rica Nationaal Stadion in San José kwam Brazilië op voorsprong door een treffer van Ana Clara. Rosa van Gool maakte in de 21e minuut met een kopbal gelijk voor de ploeg van bondscoach Jessica Torny. Die stand hield Oranje vast in de eerst helft, ook toen Brazilië een strafschop kreeg na een handsbal. Keepster Lisan Alkemade stopte de inzet van Tarciane.

In de tweede helft liepen de Braziliaanse voetbalsters uit via twee treffers van Tarciane, waarvan de tweede uit een strafschop. Giovanna Fernandes bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 4-1.