Volleyballers boeken bij WK knappe zege, waterpoloërs starten EK met ruime winst

Nederlandse waterpoloërs starten EK met ruime zege op Duitsland

18.33 uur: De Nederlandse waterpoloërs zijn het EK in Kroatië begonnen met een overtuigende overwinning. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer versloeg Duitsland in Split met 13-6 (3-1 2-1 4-2 4-2). Jesse Koopman en EK-debutant Kas te Riele maakten beiden drie doelpunten, de andere goals kwamen van Pascal Janssen, Guus van IJperen (beiden twee), Luuk Gielen, Thomas Lucas en Jorn Winkelhorst.

Oranje overklaste Duitsland op alle fronten en dat uitte zich ook in enkele fraaie doelpunten. Zo tikte Lucas in de derde periode een hoge bal achterwaarts in het doel en verraste Te Riele de Duitse keeper vlak voor tijd met een fraaie boogbal.

Nederland neemt het woensdag op tegen Spanje en treft twee dagen later Roemenië. De vier groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers 2 en 3 van iedere poule spelen eerst kruisfinales.

In Split vindt gelijktijdig ook een EK voor vrouwen plaats. De Nederlandse waterpolosters begonnen het toernooi afgelopen weekeinde met ruime overwinningen op Kroatië (22-6) en Hongarije (13-4).

Volleyballers boeken bij WK knappe zege op Argentinië

16.25 uur: De Nederlandse volleyballers hebben in hun tweede groepswedstrijd op het WK in Slovenië en Polen een knappe overwinning geboekt op Argentinië. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza vocht zich tegen de winnaar van het brons bij de Spelen van vorig jaar in Tokio terug van een achterstand van 2-0 in sets en won het duel met 3-2. De setstanden waren 28-30 20-25 25-21 27-25 15-9.

Oranje won zaterdag de eerste groepswedstrijd in Ljubljana met 3-0 van Egypte. Woensdag is Iran de derde en laatste tegenstander in de poule. De beste twee ploegen uit de zes poules plaatsen zich, net als de vier beste nummers 3, voor de knock-outfase.

In de eerste set ging het lang gelijk op. De Nederlandse mannen werkten vijf keer een setpunt van de Zuid-Amerikanen weg, maar bij een stand van 28-29 maakte Argentinië het toch af. In de tweede set sloeg Argentinië al snel een gaatje. De ploeg van Piazza slaagde er niet in dit nog goed te maken.

In de derde set vocht Oranje zich onder aanvoering van sterspeler Nimir Abdelaziz sterk terug. De ’Lange Mannen’ namen snel afstand van de Argentijnen en wonnen de set met 25-21. In de vierde set bleef Oranje het initiatief houden en sleepte er met 27-25 een vijfde en beslissende set uit. Nederland kwam daarin snel met 3-0 achter, maar knokte zich opnieuw terug en trok de wedstrijd met 15-9 naar zich toe.

Abdelaziz, topscorer met 32 punten, was zeer te spreken over het optreden van Oranje. „Dit is echt geweldig”, zei de aanvoerder voor de camera van Ziggo Sport. „In de eerste twee sets hadden we het heel moeilijk. De service liep niet. Na deze twee sets ging het lopen. We zijn blijven knokken, niemand gaf op. We waren echt een team vandaag.”

Voetbalster Van Dongen mist duels Oranje met Schotland en IJsland

15.37 uur: Voetbalster Merel van Dongen is maandag afgehaakt bij het Nederlands elftal. Ze is niet fit genoeg om haar opwachting te maken in het oefenduel met Schotland en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland.

De nieuwe bondscoach Andries Jonker heeft Lisa Doorn (Ajax) opgeroepen als de vervangster voor Van Dongen, die in Spanje voor Atlético Madrid speelt.

Oranje oefent vrijdag in Zwolle tegen de Schotse vrouwen. Het WK-kwalificatieduel met IJsland staat volgende week dinsdag in Utrecht op het programma. Bij winst van IJsland plaatst Nederland zich voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

Go Ahead Eagles twee wedstrijden zonder Fernandes na rode kaart

15.27 uur: Go Ahead Eagles kan in de komende twee wedstrijden geen beroep doen op Rashaan Fernandes. De 24-jarige aanvaller, deze zomer overgekomen van Telstar, kreeg zaterdag een rode kaart tijdens het verloren duel met Sparta Rotterdam (0-1). Go Ahead Eagles accepteerde het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal: een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk.

Fernandes werd kort na rust door scheidsrechter Jochem Kamphuis van het veld gestuurd. De aanvaller was betrokken bij een opstootje aan de zijlijn en gaf daarbij met zijn hoofd een duw aan Sparta-verdediger Shurandy Sambo. Go Ahead stond op dat moment al met 1-0 achter en moest met tien man de vierde nederlaag van het seizoen incasseren.

„Heel dom, ik liet me gewoon meeslepen”, zei Fernandes bij ESPN. „Ik ben heel emotioneel, maar ik houd niet van vechten. Daarom heb ik ook sorry gezegd tegen Sambo.” De aanvaller ontbreekt in de wedstrijden tegen Feyenoord (zaterdag) en FC Volendam (9 september).

SC Cambuur mist Jamie Jacobs in de duels met Ajax (zaterdag) en FC Groningen (11 september). De 24-jarige middenvelder werd zondag met rood weggestuurd in de thuiswedstrijd tegen AZ. Met tien man ging de Friese ploeg vlak voor tijd onderuit (0-1). Cambuur en Jacobs accepteerden het schikkingsvoorstel van drie duels, waarvan één voorwaardelijk.

Coach Kortrijk als eerste in Belgische competitie ontslagen

13.36 uur: Karim Belhocine is niet langer de coach van KV Kortrijk. Hij is de eerste trainer die dit seizoen moet opstappen in de Belgische Jupiler Pro League. Kortrijk staat na zes wedstrijden voorlaatste met vier punten en verloor al vier keer.

De 44-jarige Belhocine volgde in oktober vorig jaar de Sloveen Luka Elsner op, die naar Standard vertrokken was. De Algerijnse Fransman voetbalde van 2008 tot 2011 ruim honderd wedstrijden voor de club.

„De club bedankt Karim voor zijn inzet en toewijding en wenst hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière”, meldt Kortrijk. De club heeft nog niet bekendgemaakt wie hem opvolgt.

Norsgaard verlaat Vuelta na positieve coronatest

11.37 uur: Wielrenner Mathias Norsgaard kan na de rustdag in de Ronde van Spanje niet meer van start gaan. De Deen van Movistar heeft positief getest op het coronavirus en moet de Vuelta verlaten. Hij stapt dinsdag niet meer op de fiets in de tiende etappe, een individuele tijdrit over ruim 30 kilometer van Elche naar Alicante.

Norsgaard was bezig aan zijn eerste Vuelta. „Het is jammer dat je debuut in de Vuelta zo abrupt eindigt, zeker met de Deense trui die op je wachtte”, meldt de ploeg. Norsgaard veroverde eind juni de Deense titel bij het tijdrijden en zou daarom dinsdag in de nationale kampioenstrui rijden. De 25-jarige Deen stond op de 154e plek in het klassement. Zijn Spaanse kopman Enric Mas is de nummer 2, op 1 minuut en 12 seconden van de Belgische rodetruidrager Remco Evenepoel.

Eerder moesten onder anderen de Nederlanders Daan Hoole en Wout Poels de Vuelta verlaten vanwege een positieve coronatest.

Van de Zandschulp start US Open met zijn hoogste ranking ooit

11.07 uur: Tennisser Botic van de Zandschulp begint maandag met zijn hoogste ranking ooit aan de US Open. De 26-jarige Nederlander steeg een plek en bezet nu de 22e plaats op de wereldranglijst.

Van de Zandschulp werd op het ATP-toernooi van Winston-Salem uitgeschakeld in de halve finales. Hij neemt het maandag in de eerste ronde van het grandslamtoernooi van New York op tegen Tomas Machac uit Tsjechië.

Tallon Griekspoor, de tweede tennisser van Nederland, bleef staan op de 46e plaats. De 26-jarige Griekspoor werd afgelopen week in Winston-Salem in de tweede ronde uitgeschakeld door Van de Zandschulp. Tim van Rijthoven steeg twee plekken en staat 117e.

In de top 10 van de lijst veranderde niks. Daniil Medvedev blijft de lijst aanvoeren, voor de Duitser Alexander Zverev en de Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz.

Tennisster Arantxa Rus steeg bij de vrouwen één plaats. Ze staat op plek 95. Iga Swiatek uit Polen blijft de WTA-ranglijst aanvoeren.

Voetbalsters verliezen duel om brons op WK onder 20 jaar

07.39 uur: De Nederlandse voetbalsters hebben de wedstrijd om brons van het WK onder 20 jaar in Costa Rica verloren. Tegenstander Brazilië was in San José met 4-1 te sterk.

Oranje had eerder naast een finaleplaats gegrepen door de 2-1-nederlaag tegen Spanje. De Spaanse voetbalsters veroverden de wereldtitel door Japan met 3-1 te verslaan.

In het Costa Rica Nationaal Stadion in San José kwam Brazilië op voorsprong door een treffer van Ana Clara. Rosa van Gool maakte in de 21e minuut met een kopbal gelijk voor de ploeg van bondscoach Jessica Torny. Die stand hield Oranje vast in de eerst helft, ook toen Brazilië een strafschop kreeg na een handsbal. Keepster Lisan Alkemade stopte de inzet van Tarciane.

In de tweede helft liepen de Braziliaanse voetbalsters uit via twee treffers van Tarciane, waarvan de tweede uit een strafschop. Giovanna Fernandes bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 4-1.