Sparta verliest met Aad Andriessen (60) tweede clubicoon in paar dagen tijd

„Sparta Rotterdam rouwt om het verlies van een echte Spartaan”, meldt de club op zijn website. „Aanstaande zaterdag speelt de Kasteelclub met rouwbanden ter nagedachtenis aan Aad Andriessen.”

Andriessen speelde bijna de volledige jaren ’80 voor de Rotterdamse club, alvorens hij in 1988 op 27-jarige leeftijd met voetbalpensioen ging vanwege aanhoudend blessureleed. Hij kwam tot 157 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Nadien werd hij trainer van tal van amateurclubs en ook bleef hij als scout betrokken bij Sparta.

Andriessen en Holverda maakten vier seizoenen samen deel uit van de hoofdmacht. Beiden waren ze actief in de Europese campagne van 1983/84, waar in de achtste finales van de UEFA Cup uiteindelijk Spartak Moskou te sterk was. Holverda vertrok na dat seizoen, terwijl Andriessen nog een succesvol Europees jaar beleefde. De verdediger benutte zelfs een strafschop in de gewonnen strafschoppenserie in de UEFA Cup tegen Hamburger SV.

Sparta staat in een memoriam uitgebreid stil bij dat ene moment. „Nadat beide teams 5 strafschoppen hadden genomen stond het nog steeds gelijk. Het was om en om één strafschop nemen. Aad Andriessen legde de bal klaar, liep rustig een paar passen terug en schoof de bal heel koel in de zijkant van het doel en stuurde Uli Stein naar de verkeerde hoek. Bas van Noortwijk pakte de strafschop erna en Sparta deed wat iedereen voor onmogelijk hield.”