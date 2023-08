Kaden Groves wint weer in Vuelta, Remco Evenepoel verstevigt leiderstrui

De Italiaan Filippo Ganna, normaal gesproken bekend om zijn tijdritten, eindigde als tweede. De Belg Dries Van Gestel werd derde. Marijn van den Berg was de beste Nederlander op de vijftiende plaats. Klassementsleider Remco Evenepoel van Soudal Quick-Step liep 6 seconden uit na het winnen van de tussensprint op 10 kilometer van de streep.

„Een rit winnen in een grote ronde is al iets. Maar twee ritten op een rij winnen is iets heel speciaals”, zei Groves na afloop. „De aanloop naar de sprint verliep weer heel hectisch. Er lagen veel rotondes op weg naar de streep. Tijdens de voorbereiding verloor ik door een val twee ploegmakkers. Gelukkig was mijn vaste lead-out er nog en kon ik het afmaken.”

Het peloton vertrok woensdag uit Morella zonder Bryan Coquard (Cofidis), Rúben Guerreiro (Movistar) en Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty), die een dag eerder betrokken waren bij valpartijen. Even later moest ook de Ier Eddie Dunbar (Jayco-AlUla) opgeven na een val in de neutrale zone. Zijn Italiaanse ploeggenoot Filippo Zana stapte later af vanwege maagproblemen.

Halve snipperdag

Na enkele onsuccesvolle vluchtpogingen nam het merendeel van het peloton vervolgens ook een halve snipperdag. De Uruguayaan Eric Fagúndez, die als laatste was ontsnapt, bevond zich zodoende plotseling in zijn eentje vooruit. De renner van Burgos-BH kreeg circa 5 minuten voorsprong van het peloton, waarna Alpecin-Deceuninck het genoeg vond. De ploeg hoopte met Groves op een nieuwe massasprint.

Met nog een kleine 40 kilometer te gaan was het peloton weer compleet. Dat veranderde weer met een valpartij rond 3 kilometer van de streep, waarbij onder anderen de Belgische sprinter Milan Menten was betrokken. Alpecin-Deceuninck zette Groves daarna perfect af, maar de sprinter moest nog hard werken om voormalig wereldkampioen tijdrijden Ganna voor te blijven.

Van Empel wint derde etappe Ronde van de Toekomst

Fem van Empel heeft de derde etappe van de Ronde van de Toekomst voor vrouwen op haar naam geschreven. De 20-jarige Nederlandse won na een rit over ruim 97 kilometer tussen het Franse Saint-Didier-sur-Chalaronne en Val d’Épy de sprint van een omvangrijke groep.

Van Empel liet de Poolse Dominika Wlodarczyk en de Italiaanse Gaia Masetti achter zich. De Nederlandse renster veroverde met de zege ook de groene puntentrui.

De eerste editie van de Ronde van de Toekomst voor vrouwen telt vijf etappes. De rittenkoers wordt gereden met nationale teams.