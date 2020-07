F1-renstal Renault bevestigt terugkeer Fernando Alonso

Voor Alonso wordt het zijn derde dienstverband bij het Franse team. In 2005 en 2006 boekte hij zijn grootste successen, door twee keer wereldkampioen te worden in de koningsklasse van de autosport. Na een (eerste) uitstapje bij McLaren reed de ervaren coureur in 2008 en 2009 opnieuw voor Renault, alvorens naar Ferrari over te stappen.

„Renault is mijn familie”, verklaart Alonso zijn terugkeer. „Mijn twee wereldtitels zijn mijn mooiste herinneringen aan de Formule 1. Maar ik kijk nu vooruit. Ik ben trots dat ik mag terugkeren. Renault heeft zich afgelopen winter sterk verbeterd. Het team heeft weer de middelen om op het podium te komen, net als ik.”

Alonso leek zijn Formule 1-loopbaan na 2018 te beëindigen, na een paar moeizame jaren bij McLaren. Hij keert naast Esteban Ocon nu echter toch weer terug als opvolger van Daniel Ricciardo, die op zijn beurt naar McLaren vertrekt. Alonso wordt later deze maand 39 jaar. Hij zal gezien zijn nieuwe verbintenis dus als 41-jarige nog in de Formule 1 rijden. Alfa Romeo-coureur Kimi Räikkönen is overigens bijna twee jaar ouder dan de Spanjaard, maar het is nog onbekend of de Fin na dit seizoen doorgaat.

De 32-voudig Grand Prix-winnaar hoopt dit jaar, net als in 2017, de Indy 500 te rijden. Buiten de Formule 1 won hij onder meer ook de 24 uur van Daytona en twee keer de 24 uur van Le Mans. Begin dit jaar nam hij tevens hij mee aan de Dakar Rally.