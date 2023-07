Premium Het beste van De Telegraaf

’Aan de bal is hij een injectie voor de groep’ Oud-ploeggenoten uit Ajax-jeugd Regeer en Ünüvar herenigd bij FC Twente

Naci Ünüvar en Youri Regeer speelden samen in de Ajax-jeugd. Ⓒ ProShots

HENGELO - Op hun dertiende speelden Youri Regeer en Naci Ünüvar al samen in één elftal in de jeugd van Ajax. Komend seizoen staan ze bij FC Twente op het veld als teamgenoten. Bij de aftrap van de voorbereiding in Hengelo onder leiding van de nieuwe trainer Joseph Oosting waren ze de grote blikvangers. „Het was een leuke verrassing, dat hij naar de club is gekomen, waar ik ook naar toe ben gegaan. We hebben zowel op als naast het veld een goede klik”, vindt Regeer.