Waterpolosters rekenen in kwartfinale WK af met Griekenland

Lola Moolhuijzen speelde een belangrijke rol bij de Nederlandse formatie. Ze scoorde maar liefst vier keer.

Oranje kwam in de openingsfase nog wel op achterstand, maar leidde na het eerste kwart al met 3-1. In het verdere verloop hield Nederland steeds een marge van twee of drie treffers. In de slotfase werd de voorsprong zelfs nog wat vergroot. Alleen in het derde kwart (3-3) was er sprake van evenwicht.

Eerder plaatsten Italië en de Verenigde Staten zich voor de halve finale. Oranje speelt tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Hongarije en Australië.