Premium Het beste van De Telegraaf

Vertrek De Jong als technisch directeur staat niet op zichzelf Ontslaggolf in het voetbal zorgt voor gefronste wenkbrauwen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

John de Jong is zeker niet de eerste technische beleidsbepaler in Nederland die de laatste jaren het veld moet ruimen. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - De vertrouwenscrisis bij PSV tussen de raad van commissarissen en John de Jong, die de directeur voetbalzaken de kop heeft gekost, staat niet op zichzelf. Het verloop van de technische beleidsbepalers is gigantisch groot in het Nederlandse voetbal. Sinds de start van het vorige seizoen hebben zestien van de 32 bvo’s, die werken met een directeur voetbalzaken, technisch directeur of technisch manager, een wisseling doorgevoerd op die post. Daaronder de volledige klassieke topdrie én alle drie de degradanten uit de Eredivisie van het afgelopen seizoen.