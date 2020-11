Argentinië lijdt met Lionel Messi puntenverlies

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: doelpunt van Messi in WK-kwalificatie afgekeurd

07.32 uur: Argentinië is er niet in geslaagd de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Paraguay te winnen. In Buenos Aires bleven de Argentijnen steken op 1-1. Lionel Messi leek het winnende doelpunt, de 2-1, te maken, maar zijn goal werd afgekeurd.

Paraguay nam in de 21e minuut de leiding via Ángel Romero, die een strafschop benutte. Vlak voor rust maakte Nicolás González, spelend voor VfB Stuttgart, uit een corner met zijn hoofd gelijk.

Voor Argentinië was het pas het eerste puntenverlies in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni had de eerste twee duels gewonnen.