Domper voor Brazilië rond Neymar

Voetbal: Neymar mist eerste WK-kwalificatiewedstrijd

Neymar moet de WK-kwalificatiewedstrijd van Brazilië tegen Uruguay woensdag toch aan zich voorbij laten gaan. De 28-jarige aanvaller ondervindt nog altijd te veel hinder van een liesblessure en is volgens de medische staf niet op tijd fit.

„De blessure van Neymar vordert goed, maar hij is niet voldoende hersteld om beschikbaar te zijn voor de wedstrijd tegen Uruguay”, zei teamdokter Rodrigo Lasmar over de aanvaller van Paris Saint-Germain. Brazilië speelt in de nacht van vrijdag op zaterdag eerst tegen Venezuela en dat duel zou Neymar sowieso al missen. „We denken dat hij met een intensieve week vol behandelingen op tijd fit kan zijn voor de tweede wedstrijd”, stelde Lasmar eerder hoopvol.

Neymar hield zijn blessure over aan het gewonnen Champions League-duel met Basaksehir (0-2). Paris Saint-Germain hoopte dat Neymar niet naar Zuid-Amerika zou afreizen. Brazilië heeft de eerste twee duels in de WK-kwalificatiereeks gewonnen. De Brazilianen kunnen Argentinië, dat niet verder kwam dan 1-1 tegen Paraguay, passeren.

Voetbal: doelpunt van Messi in WK-kwalificatie afgekeurd

07.32 uur: Argentinië is er niet in geslaagd de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Paraguay te winnen. In Buenos Aires bleven de Argentijnen steken op 1-1. Lionel Messi leek het winnende doelpunt, de 2-1, te maken, maar zijn goal werd afgekeurd.

Paraguay nam in de 21e minuut de leiding via Ángel Romero, die een strafschop benutte. Vlak voor rust maakte Nicolás González, spelend voor VfB Stuttgart, uit een corner met zijn hoofd gelijk.

Voor Argentinië was het pas het eerste puntenverlies in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni had de eerste twee duels gewonnen.