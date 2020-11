Sergio Ramos gaat Europees record verbreken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Pospisil en Sinner in finale tennistoernooi Sofia

21.08 uur: De finale van het tennistoernooi in de Bulgaarse hoofdstad Sofia gaat tussen de Canadees Vasek Pospisil en de Italiaan Jannik Sinner. Pospisil, de nummer 74 van de wereld, rekende in de halve finale af met de Fransman Richard Gasquet in drie sets: 6-7 (6) 6-2 6-0. De pas 19-jarige Sinner, 44e op de wereldranglijst, versloeg in zijn halve finale de als vijfde geplaatste Fransman Adrian Mannarino in twee sets: 6-3 7-5.

Sinner staat voor het eerst in een ATP-finale. Pospisil hoopt voor het eerst een ATP-toernooi te winnen. Hij staat voor de derde keer in een eindstrijd, na Washington in 2014 en Montpellier begin dit jaar.

Voetbal: Sergio Ramos staat voor interland nummer 177 en Europees record

20.42 uur: Sergio Ramos breekt zaterdag een Europees record als hij speeltijd krijgt bij Spanje tijdens het uitduel met Zwitserland in de Nations League. De verdediger van Real Madrid staat voor zijn 177e interland.

De 34-jarige Ramos mocht woensdag in de slotfase van het duel met het Nederlands elftal invallen. Hij kwam op gelijke hoogte met Gianluigi Buffon, de Italiaanse doelman die 176 interlands speelde. Beide voetballers delen nu het Europees record als het om meest gespeelde interlands gaat.

Ramos is ook nog in de race voor het wereldrecord, dat nu nog in handen is van Ahmed Hassan. De Egyptenaar speelde 184 duels voor zijn nationale ploeg. Ramos debuteerde in 2005 in de Spaanse nationale ploeg tijdens een gewonnen duel met China: 3-0.

Voetbal: Bram Nuytinck langer bij Udinese

20.00 uur: Bram Nuytinck heeft zijn contract bij de Italiaanse voetbalclub Udinese verlengd. De 30-jarige verdediger is nu tot de zomer van 2023 aan de huidige nummer voorlaatst van de Serie A verbonden.

Nuytinck maakte drie jaar geleden de overstap van Anderlecht naar Udinese. Hij speelde eerder voor NEC uit Nijmegen.

Wielersport: Michael Valgren vindt onderdak bij Education First

19.51 uur: De Deense wielrenner Michael Valgren maakt de overstap van NTT naar Education First. De Amerikaanse ploeg van manager Jonathan Vaughters ziet in hem een aanwinst voor de klassiekers. Valgren won in 2018 de Amstel Gold Race en de Omloop Het Nieuwsblad.

De 28-jarige Deen won ook twee nationale titels op de weg en reed inmiddels zes keer de Ronde van Frankrijk uit, maar sinds zijn zege in de Limburgse heuvelklassieker staat hij ’droog’. „Michael heeft een grote motor”, zegt Vaughters. „Ik zie in hem een waardevolle renner voor het team, een troef die we kunnen uitspelen in de voorjaarkoersen op de kasseien.”

Valgren verlaat NTT omdat die ploeg mogelijk aan het einde van dit jaar niet meer bestaat. De renner heeft zelf nog één grote wens en dat is de Ronde van Vlaanderen winnen. Zijn beste klassering in die Vlaamse klassieker is de vierde plaats in 2018. „Die koers is zo intens, zo lang en zo zwaar, maar op een of andere manier is ie voorbij voor je het weet”, aldus Valgren.

Voetbal: Mbappé mist mogelijk ook duel met Portugal

19.15 uur: Het is nog altijd niet duidelijk of Kylian Mbappé zaterdag voor de nationale voetbalploeg van Frankrijk tijdens het uitduel met Portugal in de Nations League kan uitkomen. De aanvaller van Paris Saint-Germain herstelt nog van een spierblessure. Bondscoach Didier Deschamps beslist vlak voor het duel of hij een beroep op Mbappé doet.

Mbappé ontbrak woensdag tijdens het verloren oefenduel met Finland (0-2). Benjamin Pavard, Lucas Hernandez en Corentin Tolisso speelden eveneens niet tegen de Finnen maar zijn wel weer fit voor de wedstrijd tegen Portugal.

Frankrijk en Portugal leiden groep 3 van divisie A van de Nations League met 10 punten.

Atletiek: Keniaan Manangoi voor twee jaar geschorst

18.30 uur: De Keniaanse atleet Elijah Manangoi, de wereldkampioen van 2017 op de 1500 meter, is voor twee jaar geschorst voor het overtreden van de dopingreglementen. Hij heeft vorig jaar drie dopingcontroles gemist binnen twaalf maanden, meldde de dopingwaakhond in de atletiek AIU. Door de schorsing mist Manangoi de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio.

Manangoi veroverde op de WK van 2017 in Londen de wereldtitel op de 1500 meter. Twee jaar eerder had hij in Peking op die afstand genoegen moeten nemen met zilver, achter zijn landgenoot Asbel Kiprop. Manangoi kon vorig jaar bij de WK in Doha zijn titel niet verdedigen vanwege een stressfractuur in een voet.

Een atleet moet ruim van te voren zijn verblijfplaats opgeven zodat controleurs ook onaangekondigd een dopingmonster kunnen afnemen. Manangoi had verzuimd in zijn zogeheten ’whereabouts’ de juiste locatie op te geven waar hij verbleef en miste zodoende drie keer niet aangekondigde controles. De atleet heeft volgens de AIU de straf aanvaard.

Golf: Dustin Johnson medekoploper Masters na eerste ronde

17.14 uur: De Amerikaanse golfer Dustin Johnson heeft zich na de eerste ronde van de Masters mede aan kop genesteld van het spelersveld. De nummer 1 op de wereldranglijst was een van de 44 spelers die vrijdag nog hun eerste rondgang langs de achttien holes van de golfbaan in Augusta moest afmaken. Door zware regenbuien was er donderdag uren vertraging ontstaan. Johnson noteerde 65 slagen, 7 onder par, evenals de Engelsman Paul Casey en de Zuid-Afrikaan Dylan Frittelli.

De Amerikaan Justin Thomas, de nummer 3 van de wereld, kwam uit op 66 slagen (-6) en deelde de tweede plaats met de Zuid-Koreaanse debutant Im Sung-jae.

Johnson liet met zijn zeven birdies zien dat het coronavirus geen vat heeft gehad op zijn spel. De 36-jarige aanvoerder van de wereldranglijst had zich vanwege de besmetting elf dagen opgesloten in een hotelkamer. Vorig week mocht hij uit quarantaine en eindigde hij meteen als gedeeld tweede in het Houston Open.

Johnson kent tot dusver een uitstekend jaar. Hij won onder meer de FedExCup, goed voor een winstpremie van circa 12,5 miljoen euro. Vorige maand werd Johnson door zijn collega’s op de PGA-tour voor de tweede keer gekozen tot de speler van het jaar.

Atletiek: Organisatie Zevenheuvelenhoop mikt in 2021 op twee edities

15.03 uur: Komend jaar vinden er mogelijk twee edities van de Zevenheuvelenloop plaats. Het is de bedoeling dat de hardloopwedstrijd over 15 kilometer in en rond Nijmegen zowel in het voorjaar als in het najaar wordt gehouden.

„Als de kans zich voordoet om de 37e Zevenheuvelenloop te organiseren in het voorjaar, dan pakken we die. We houden nauw contact met de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal. Zodra het verantwoord is, zetten we binnen acht weken een Zevenheuvelenloop op poten”, aldus directeur Alexander Vandevelde.

Voor de editie in het voorjaar is geen datum geprikt. De loop in het najaar staat voor zaterdag 20 en zondag 21 november gepland. Een maand geleden besloot de organisatie dat de hardloopwedstrijd dit jaar geen doorgang kan vinden. Het evenement stond gepland voor zondag 15 november.

Autosport: Russell moet achteraan starten in GP van Turkije

12.54 uur: De Brit George Russell weet nu al dat hij zondag in de Grand Prix van Turkije achteraan moet starten. De 22-jarige coureur van Williams heeft diverse motoronderdelen voor de vierde keer dit seizoen laten vervangen en dat levert hem een gridstraf op.

De coureurs mogen onder meer de verbrandingsmotor en turbo in hun bolide drie keer per jaar vervangen, daarna volgt een straf. Russell weet al voor de kwalificatie van zaterdag dat hij op de startgrid achteraan staat. De Brit wacht net als zijn Canadese teamgenoot Nicholas Latifi nog altijd op zijn eerste WK-punt in dit seizoen. Vorig jaar bleef Russell op nul punten staan.

Williams rijdt met oude motoren van Mercedes, de renstal die twee weken geleden al de wereldtitel bij de constructeurs veiligstelde. Kopman Lewis Hamilton kan zich op Istanbul Park verzekeren van zijn zevende wereldtitel in de Formule 1.

Wielrennen: Dowsett met nieuw contract op jacht naar record

12.50 uur: De Brit Alex Dowsett rijdt ook de komende twee jaar voor de ploeg Israel Start-Up Nation. De 32-jarige Dowsett heeft zijn contract verlengd tot eind 2022. Hij kondigde eerder deze week aan op 12 december het werelduurrecord van de Belg Victor Campenaerts aan te vallen op de baan in Manchester.

Dowsett boekte vorige maand een ritzege in de Giro d’Italia. Hij bezorgde Israel Start-Up Nation daarmee de eerste overwinning in een grote ronde. De Israëlische ploeg debuteert dit jaar in de WorldTour, het hoogste niveau van het wielrennen. Dowsett krijgt komend jaar viervoudig Tourwinnaar Chris Froome als teamgenoot.

Dowsett, die in 2015 al even het werelduurrecord op zijn naam had staan, gaat volgende maand eerst proberen om de 55,089 kilometer van Campenaerts te overtreffen.

Voetbal: Blaswich hervat groepstraining bij Heracles

12.24 uur: Keeper Janis Blaswich heeft de groepstraining hervat bij Heracles Almelo. De 29-jarige Duitser, normaal gesproken de vaste keeper in het elftal van trainer Frank Wormuth, was sinds 20 september uit de roulatie met een spierblessure.

„Het gaat goed met me, ik ben volledig pijnvrij. Het is fijn om weer naar buiten te kunnen en met de andere doelmannen te trainen. Ik stond al een week op het veld voor wat simpele oefeningen, maar nu voor het eerst weer in de groep”, aldus Blaswich.

Heracles kon de afgelopen zes competitiewedstrijden niet beschikken over de keeper, die in het met 4-0 verloren duel met Willem II uitviel. Heracles wacht volgend weekend de uitwedstrijd tegen Ajax. De Almeloërs staan tiende met 8 punten. Blaswich werd de afgelopen weken vervangen door Michael Brouwer en Koen Bucker.

Voetbal: Bosz is middenvelder maanden kwijt

11.31 uur: Peter Bosz moet het bij Bayer Leverkusen vermoedelijk zo’n drie maanden stellen zonder middenvelder Exequiel Palacios. De 22-jarige Argentijn viel in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Paraguay uit met een zware rugblessure.

„Voor ons, maar natuurlijk vooral voor Exequiel zelf, is het een harde klap. We zullen hem in alles ondersteunen zodat hij na deze ernstige blessure nog sterker terugkomt”, zei sportdirecteur Simon Rolfes van Bayer Leverkusen. Palacios blijft voorlopig nog in Buenos Aires, waar Argentinië en Paraguay met 1-1 gelijkspeelden.

Rolfes: „Exequiel is in goede handen en onze doktoren staan in nauw contact. Maar we zullen hem zo snel mogelijk naar Leverkusen laten komen zodat hij zijn revalidatie kan doen in onze omgeving, wat de kans op snel herstel groter maakt.” De Duitse club nam Palacios eind vorig jaar over van het Argentijnse River Plate.

Voetbal: Neymar mist eerste WK-kwalificatiewedstrijd

Neymar moet de WK-kwalificatiewedstrijd van Brazilië tegen Uruguay woensdag toch aan zich voorbij laten gaan. De 28-jarige aanvaller ondervindt nog altijd te veel hinder van een liesblessure en is volgens de medische staf niet op tijd fit.

„De blessure van Neymar vordert goed, maar hij is niet voldoende hersteld om beschikbaar te zijn voor de wedstrijd tegen Uruguay”, zei teamdokter Rodrigo Lasmar over de aanvaller van Paris Saint-Germain. Brazilië speelt in de nacht van vrijdag op zaterdag eerst tegen Venezuela en dat duel zou Neymar sowieso al missen. „We denken dat hij met een intensieve week vol behandelingen op tijd fit kan zijn voor de tweede wedstrijd”, stelde Lasmar eerder hoopvol.

Neymar hield zijn blessure over aan het gewonnen Champions League-duel met Basaksehir (0-2). Paris Saint-Germain hoopte dat Neymar niet naar Zuid-Amerika zou afreizen. Brazilië heeft de eerste twee duels in de WK-kwalificatiereeks gewonnen. De Brazilianen kunnen Argentinië, dat niet verder kwam dan 1-1 tegen Paraguay, passeren.

Voetbal: doelpunt van Messi in WK-kwalificatie afgekeurd

07.32 uur: Argentinië is er niet in geslaagd de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Paraguay te winnen. In Buenos Aires bleven de Argentijnen steken op 1-1. Lionel Messi leek het winnende doelpunt, de 2-1, te maken, maar zijn goal werd afgekeurd.

Paraguay nam in de 21e minuut de leiding via Ángel Romero, die een strafschop benutte. Vlak voor rust maakte Nicolás González, spelend voor VfB Stuttgart, uit een corner met zijn hoofd gelijk.

Voor Argentinië was het pas het eerste puntenverlies in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni had de eerste twee duels gewonnen.