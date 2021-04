Femke Heemskerk deelt meteen tik uit in pikant zwemduel

Bij de Eindhoven Qualification Meet zwom ze een tijd van 24,28 en duikt daarmee onder Van Roons tijd, die 24,63 had staan als time to beat. Vrijdagavond hebben beide zwemsters nog een kan om hun tijd scherper te zetten. Ranomi Kromowidjojo was al zeker van de 50 vrij.

De 33-jarige Heemskerk moest in december in Rotterdam de olympische kwalificatiewedstrijden missen, omdat haar man positief had getest op het coronavirus. De Zuid-Hollandse raakte daardoor haar olympische ticket op de 50 meter vrije slag kwijt aan Van Roon.

Heemskerk legde zich echter niet bij deze gang van zaken neer en vroeg om een herkansing in de vorm van een swim-off. Die wees de KNZB af. Volgens technisch directeur van de zwembond, André Cats, was in de reglementen opgenomen dat er geen uitzonderingsposities zouden zijn. Heemskerk schakelde daarop de tuchtcommissie in. Die stelde haar in het gelijk.

Bij de Eindhoven Qualification Meet kunnen de Nederlandse zwemmers zich van 9 tot en met 11 april kwalificeren voor de nog openstaande plekken voor de Olympische Spelen in Tokio en de Europese Kampioenschappen in Boedapest.