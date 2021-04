Femke Heemskerk verovert na juridische strijd olympisch ticket

In de finale wist haar concurrente Valerie van Roon, die zich eind vorig jaar dacht te hebben gekwalificeerd voor Tokio, de tijd van Heemskerk uit de series (24,28) niet te overtreffen.

Heemskerk (33) miste in december het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam omdat ze kort daarvoor in quarantaine moest vanwege een positieve coronatest van haar man. Van Roon voldeed daar met 24,63 aan de limiet voor de Spelen en was sneller dan de tijd die Heemskerk had staan (24,71). De 22-jarige Van Roon zou daarom samen met Ranomi Kromowidjojo op dit nummer naar Tokio gaan. De afwezige Heemskerk legde zich daar echter niet bij neer. Ze eiste een extra kans en haalde uiteindelijk via een tuchtzaak haar gelijk.

Afgesproken werd dat Heemskerk en Van Roon in Eindhoven beiden nog een kans zouden krijgen om hun tijd te verbeteren. Heemskerk, op de 100 vrij al zeker van een olympisch ticket, greep die kans met beide handen aan.