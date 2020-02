Ajax vergroot voorsprong op AZ na zege op RKC

Ajax-coach Erik ten Hag kon weer vanaf de aftrap beschikken over Hakim Ziyech. Toch leidde dit in de eerste helft nog niet tot wervelend voetbal. Wel kwam Ajax al vrij rap op voorsprong. Scheidsrechter Dennis Higler legde de bal in de 13e minuut op de stip, nadat Donny van de Beek over het been ging bij Hans Mulder. Dusan Tadic gaf daarna een cursus ’hoe schiet ik een strafschop binnen’: de aanvoerder knalde de elfmetertrap in de kruising: 1-0.

Ajax had als vanzelfsprekend meer balbezit en de nodige mogelijkheden, of mogelijkheden tot kansen, maar ook de nummer 18 van de Eredivisie liet zich - net als in de heenwedstrijd in Waalwijk - niet onbetuigd in de tegenaanval. De scherpte ontbrak - zoals eigenlijk al het gehele seizoen - bij het afronden. Zo mochten Sylla Sow en Mario Bilate in kansrijke positie aanleggen, maar vonden ze allebei André Onana op hun weg. De ploeg van Ten Hag speelde in een te laag tempo om RKC van het kastje naar de muur te spelen, maar had desondanks toch al tien doelpogingen in de eerste 45 minuten.

Ten Hag besloot Ziyech in de rust achter te laten en Blind juist weer meer speeltijd te geven. Al snel zat Ajax op rozen na de theepauze. Na een fraaie aanval bleek Lassina Traoré het eindstation: 2-0 in de 53e minuut. RKC kon hierna nog maar moeilijk een vuist maken, terwijl de Amsterdammers niet meer per se hoefden te aanvallen. Tadic raakte nog de paal en zowel Ajax als RKC miste nog de nodige kansjes, totdat invaller Klaas-Jan Huntelaar in de 90e minuut na een knappe pass van Nicolas Tagliafico de 3-0 binnentikte.

