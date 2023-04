KNVB onderzoekt rol Roman Abramovich bij Vitesse

Dit naar aanleiding van een artikel in The Guardian, die op basis van bevindingen van The Bureau of Investigative Journalism onlangs publiceerde over geldstromen via brievenbusfirma’s in belastingparadijzen van de Chelsea-eigenaar naar Merab Jordania en Alexander Chirginsky, de eerste twee eigenaren van Vitesse in de zogenaamde Russische periode. De informatie waarop The Bureau of Investigative Journalism zich heeft gebaseerd is afkomstig uit de ’Oligarch files’, gelekte data van serviceprovider MeritServus in Cyprus.

Vitesse geeft aan dat de vragen van de licentiecommissie over het artikel in The Guardian voor vertraging in het overnameproces kunnen zorgen. Dat proces verloopt langzaam. Het is nu al ruim zeven maanden geleden dat de Common Group van de Amerikaan Coley Parry als nieuwe eigenaar is gepresenteerd. „We staan over dit complexe dossier veelvuldig in contact met de KNVB. Zoals bekend hebben we daar onlangs het nieuwe totaalpakket aan documenten ingediend”, aldus Peter Rovers, de algemeen directeur ad interim. „Inmiddels is de licentiecommissie ook bijeengekomen, met ’Vitesse’ als agendapunt. Voordat de leden zich echter over de aangeleverde stukken zullen buigen, moeten we naar verwachting een aantal vragen naar aanleiding van de recent verschenen publicatie van The Guardian beantwoorden. Dat zullen wij zo goed en snel mogelijk doen. Naar verwachting zal het beoordelingsproces hierdoor vertraging oplopen, maar het is uiteraard ook in ons belang dat dit zorgvuldig gebeurt.”

De licentiecommissie van de KNVB kan sancties opleggen als aangetoond wordt dat Vitesse in strijd heeft gehandeld met de geldende reglementen. Daarvoor zal moeten worden aangetoond, dat Abramovich behalve bij Chelsea ook bij Vitesse aan de touwtjes trok. The Guardian durfde op basis van de bevindingen van The Bureau of Investigative Journalism die conclusie niet te trekken. De Engelse krant schreef in het onderzoeksartikel: „Er zijn geen indicaties dat Chelsea zeggenschap heeft gehad in het beleid van Vitesse.”