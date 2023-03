Lionel Messi excelleert voor Argentinië bij ruime zege op arm Curaçao

Bij het eerste duel op eigen bodem tegen Panama was La Albiceleste nog beduusd van de ongelooflijke passie van de Argentijnse fans. Een bescheiden 2-0 zege met een late treffer van Messi was het resultaat. Op weg naar het twee jaar geleden geopende stadion Unico Madre de Ciudades vormden uitzinnige supporters opnieuw een langgerekte erehaag. Huilende mensen, ongeremde Zuid-Amerikaanse passie bij het passeren van de spelersbus. Met een lelijk eendje dat beplakt was met foto’s van de legendarische avond in Qatar als toonbeeld van de hartstocht die de selectie in het hele land losmaakte.

De hectische sfeer in de stad in het binnenland van Argentinië, niet ver van de grens met Chili, dreef Messi tot enorme hoogte. Cuco Martina (NAC Breda), Roshin van Eijma (TOP Oss), Anita (RKC) en Juriën Gaari (RKC), de vierde basisspelers bij Curaçao uit Ere- of Eerste divisie, speelden het dichtst in de buurt van de Argentijnse aanvoerder. Die zette de ene na de andere dribbel in en was met normale middelen niet af te stoppen.

Sharon Carmelia, de bankzitter van de amateurs van Hercules, had vooraf al verkondigd dat hij Messi ‘geen doodschop’ zou geven. Zo dachten er kennelijk meer spelers van Curaçao over. Messi kon in de jacht op zijn 100ste treffer voor de nationale ploeg ongehinderd zijn gang gaan. Hij had er maar twintig minuten voor nodig. Messi draaide handig weg bij Martina en schoof de bal bij Eloy Room in de hoek.

De voormalig doelman van onder meer Vitesse en PSV had Messi op dat moment met twee knappe reddingen al van een doelpunt afgehouden.

Hoogtepunt

Maar toen de ban gebroken was volgden de goals in een rap tempo. Nicolas Gonzalez kopte de 2-0 binnen. Het was de enige goal voor de pauze waar Messi niet bij betrokken was. Want die schoot zelf de 3-0 binnen, gaf bij de 4-0 de assists op Enzo Fernandez en zorgde nog voor de pauze voor het absolute hoogtepunt. Bij een pass vanaf eigen helft bleek hij sneller dan Van Eijma en klopte Room opnieuw. De goal leidde tot een staande ovatie, terwijl de fans zijn naam scandeerden.

RKC-speler Vurnon Anita in fel duel met Alexis Mac Allister. Ⓒ ANP/HH

Remko Bicentini, de coach van Curaçao, had al aangekondigd dat hij geen concessies zou doen aan de speelwijze. Daar veranderde het verloop van de eerste helft niets aan. Curaçao zocht de aanval als het kon en ontpopte zich als een ploeg die je graag op een feestje uitnodigt. ,,Argentinië weet dat wij de bus niet parkeren. Daarom zijn we waarschijnlijk uitgenodigd. Ik sta voor aanvallend voetbal met Curaçao en dat wordt mondiaal gezien”, zei de coach van de nummer tachtig op de FIFA-ranglijst.

In de aanloop naar het duel had hij beelden van de emotionele taferelen bij het eerste duel van de Argentijnen op eigen bodem getoond. Hij wilde dat zijn spelers voor het ‘historische duel’ op alles voorbereid waren. ,,We realiseren ons dat zo’n wedstrijd niet iedere week voorbij komt”, zei Bicentini, die de hoop op een goed resultaat al snel zag vervliegen.

Eerbetoon

Argentinië nam na de pauze wat gas terug. Messi deed een stapje terug bij een penalty als eerbetoon aan invaller Angel di Maria. Montiel zorgde voor de Argentijnse zevenklapper. Bicentini wisselde nog een paar keer, zodat nog wat meer spelers konden zeggen dat ze met Messi op het veld hadden gestaan. Het veroveren van het shirt van de Argentijnse aanvoerder werd daarna het belangrijkste doel. ,,Ik hoop dat hij er een stuk of dertig bij heeft, want dat wil iedereen hebben”, zei Martina over het shirt, dat op het veld een prooi werd voor Eloy Room.