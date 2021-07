EK-statistieken: Italië haalt vierde EK-finale

In een enerverend voetbalgevecht in Londen tegen Spanje heeft Italië zich verzekerd van een plaats in de EK-finale. De beslissing in het slopende duel op Wembley viel in de strafschoppenreeks: 4-2. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 1-1.

Herbeleef het duel tussen Spanje en Italië via uitgebreide statistieken