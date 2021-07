LIVE EK: Wie wordt eerste finalist, Spanje of Italië?

Volg de wedstrijd hier op de voet voor alle statistieken, tussenstanden en doelpuntenmakers

Bondscoach Luis Enrique van Spanje heeft voor het duel twee wijzigingen aangebracht in zijn voorhoede. Alvaro Morata (gepasseerd) en Pablo Sarabia (geblesseerd) ontbreken in het basisteam. Mikel Oyarzabal en Dani Olmo zijn in Londen de vervangers. In de verdediging krijgt Eric Garcia de voorkeur boven Pau Torres.

Morata (Juventus) kreeg tijdens het EK veel kritiek, maar was bij het toernooi in alle duels van Spanje tot dusver basisspeler. Hij maakte twee doelpunten. Oyarzabal start voor de eerste keer bij dit EK in het basisteam.

Het Italiaanse elftal kent één wijziging. Bondscoach Roberto Mancini heeft op de linkerflank voor Emerson Palmieri gekozen als vervanger van gangmaker Leonardo Spinazzola, die in de kwartfinale tegen België (2-1) een zware achillespeesblessure opliep. Palmieri was in het afgelopen seizoen bij Chelsea geen basisspeler.