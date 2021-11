Met Simon Kistemaker verliest Nederland laatste culttrainer

Kistemaker, geboren in IJmuiden, was het type ruwe bolster blanke pit. Aan de ene kant was hij keihard voor zijn spelers, aan de andere kant kon hij met ze huilen. Op al z’n teams paste het stempel vechtvoetbal, dat hij altijd propageerde. Een van zijn bekendste spelers was Hans Kraay jr. met wie De Kist tot vlak voor zijn dood contact had. Evenals met Ajax-trainer Erik ten Hag, die ook met Kistemaker een bijzondere band opbouwde in hun gezamenlijke tijd in Doetinchem. Vanaf de Vijverberg gingen nog jaarlijks supporters langs bij het huis van Kistemaker als een soort van bedevaartstocht.

Vandaag schreef Kistemakers biograaf en De Telegraaf-journalist Yoeri van den Busken een indrukwekkende column op de website van de NSP. Hij schreef daarin van de strijd, die Kistemaker eerst won en later definitief verloor van de slopende kanker. Anderhalf jaar geleden had hij zijn vrouw Thea verloren aan dezelfde ziekte en hij weigerde om dezelfde hel in te gaan als zij.

Van den Busken schrijft dat motivatiekunstenaar Kistemaker rauw en ongecompliceerd was, een ongelikte beer met een hoog knuffelgehalte en wars van politieke correctheid. ‘Als het kut is, is het kut’, was een van zijn gevleugelde opmerkingen.

Simon Kistemaker als gast-trainer Ⓒ HH/ANP

De manier waarop Kistemaker De Graafschap liet voetballen op De Vijverberg is tot op de dag van vandaag de standaard voor het publiek in de Achterhoek. ‘De Schepper van het Kistendom’, zo wordt hij herinnerd terwijl de aanhang zingt: Si-mon Kis-te-maker!!!. Iets wat bij iedere thuiswedstrijd nog even wordt ingezet ter nagedachtenis aan die jaren tussen 1989 en 1993 toen De Graafschap ook promoveerde naar de Eredivisie.

Overigens bleef de humor tot het laatste moment bij hem, ervoer Van den Busken. ‘Over een paar dagen ligt De Kist in de kist. Deksel erop en klaar.’

Met Kistemaker verliest de voetballerij een markante persoonlijkheid, een goudeerlijke vent en een harde trainer, die de moeilijkste spelers aan kon en het beste in hen naar boven haalde.