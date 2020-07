Herstelde Depay direct in basis bekerfinale

De Nederlandse aanvaller staat om 21.10 uur aan de aftrap in het Stade de France van het duel met Paris Saint-Germain. Depay scheurde op 15 december vorig jaar de voorste kruisband van zijn linkerknie af.

Een intensieve en snelle revalidatie volgde. De aanvaller van Oranje wilde op tijd fit zijn voor het EK, dat vanwege de coronacrisis echter met een jaar werd opgeschoven. In de oefenwedstrijden bij Lyon maakte Depay de afgelopen weken alweer een scherpe indruk. Het is voor trainer Rudi Garcia reden om hem te laten starten in de eindstrijd van het tweede Franse bekertoernooi tegen landskampioen PSG, dat vorige week al de Coupe de France veroverde.

Depay vormt de voorhoede met Moussa Dembélé. Kenny Tete ontbreekt in de selectie van Lyon, dat zich via de Franse competitie niet wist te plaatsen voor Europees voetbal.