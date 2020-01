Sport Kort: Bertens zorgt voor afsluiting van dag

Tennis: Bertens speelt laatste partij in Margaret Court Arena

11.08 uur: Kiki Bertens vormt zaterdag op de Australian Open het avondprogramma in de Margaret Court Arena, de tweede baan op Melbourne Park. De als negende geplaatste Bertens neemt het in de vijfde en laatste wedstrijd van de dag op tegen Zarina Dijas uit Kazachstan. Bertens gaat proberen ten koste van Dijas voor het eerst de vierde ronde te bereiken op de Australian Open.

De eerste partij van de avondsessie gaat tussen Fernando Verdasco uit Spanje en de Duitser Alexander Zverev. Dat duel begint niet voor 09.00 uur Nederlandse tijd.

De Spanjaard Rafael Nadal komt in de middagsessie in actie in de Rod Laver Arena, de hoofdbaan. Hij treft zijn landgenoot Pablo Carreño Busta.

Basketbal: LeBron James leidt Lakers langs Nets

08.25 uur: LeBron James heeft de basketballers van Los Angeles Lakers met zijn 91e triple-double, oftewel minimaal tien punten, tien rebounds én tien assists, langs de Brooklyn Nets geleid. Het werd in New York 128-113 voor de Lakers.

’King’ James kwam tot 27 punten, 12 rebounds en 10 assists. Daarmee droeg hij bij aan de twaalfde zege in veertien duels. De Lakers zijn koploper in de Western Conference met een winstpercentage van 80 procent.

Met nog vier minuten te gaan kreeg James een staande ovatie van veel toeschouwers, waaronder ook voormalig president Bill Clinton. De Lakers leidden op dat moment met 23 punten verschil.

James kroop met zijn 27 punten weer iets dichter naar Kobe Bryant toe op de ’all-time scoring list’ van de NBA. Nummer 3 Bryant heeft nog een voorsprong van 17 punten op de nummer 4: 33643 om 33626 punten. De Lakers komen zaterdag weer in actie.

Caleb Ewan Ⓒ EPA

Wielrennen: Ewan sterkste in vierde etappe Tour Down Under

07.36 uur: Caleb Ewan heeft opnieuw raak geschoten in zijn eigen Tour Down Under. De Australiër van Lotto-Soudal won vrijdag de vierde etappe, die het peloton over 152 kilometer van Norwood naar Murray Bridge leidde. Eerder zegevierde hij ook al in de tweede rit.

Sam Bennett besloot de massasprint vrijdag als tweede, voor Jasper Philipsen en André Greipel. Timo Roosen was in Murray Bridge met zijn zestiende plek de beste Nederlander.

Richie Porte is nog steeds de leider in het algemeen klassement. Hij heeft een voorsprong van drie seconden op Daryl Impey. Dylan van Baarle is op plek negen, met een achterstand van vijftien seconden, de beste Nederlander.

Kopman George Bennett van Jumbo-Visma reed lek in de laatste kilometers, maar hij wist zijn vijfde plaats toch te behouden. „Al met al zijn we de etappe goed doorgekomen. Het was vanaf 50 kilometer voor het einde een stressvolle bedoening. We zetten de boel op zo’n 20 kilometer van de streep zelf in gang. Helaas reed George toen plotseling lek. Er was geen paniek, maar het was wel een heel slecht moment”, aldus Addy Engels, ploegleider bij Jumbo-Visma.

De Tour Down Under eindigt zondag.