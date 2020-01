Sport Kort: Duo Danilova en Tsiba zestiende op EK kunstrijden

Voetbal: Trainer Van Wijk in slotfase met Oostende onderuit bij Standard

22.37 uur: In de strijd om een langer verblijf in de hoogste Belgische voetbalklasse heeft Oostende vrijdag slechte zaken gedaan. De Nederlandse trainer Dennis van Wijk zag zijn team met 2-1 verliezen bij Standard Luik, dat nu vierde staat.

Er leek lange tijd een goed resultaat in te zitten voor Oostende, dat in de 54e minuut via Jelle Bataille de leiding nam. Luik scoorde in de 79e minuut via verdediger Mërgim Vojvoda tegen. De Cyprioot Kostas Laifis nam kort voor tijd de winnende treffer voor zijn rekening.

Oostende blijft voorlaatste en heeft twee punten minder dan Eupen en Waasland-Beveren.

Kunstrijden: Duo Danilova en Tsiba zestiende op EK kunstrijden

22.29 uur: Het nieuwe Nederlandse paar bij het kunstrijden, Daria Danilova (17) en Michel Tsiba (21), heeft zich bij de vrije kür van de EK kunstrijden niet meer kunnen verbeteren. Het jeugdige koppel begon in het Oostenrijkse Graz met een zestiende plaats aan de vrije kür en bleef op die plaats staan.

Danilova en Tsiba kwamen na een rommelige kür tot een score van 70,20 en dat was de laagste score van de zestien finalisten. Ze hadden zich eerder met 46,10 op de korte kür net voor de finale geplaatst.

De titel ging naar Aleksandra Bojkova en Dmitri Kozlovskij. Het Russische paar was als leider in het klassement begonnen aan de vrije kür en haalde daar de hoogste score met 152,24. Het zilver was voor landgenoten Jevgenia Tarasova en Vladimir Morozov. Daria Pavlioetsjenko en Denis Chodykin maakten het volledig Russische podium compleet.

Kunstrijden: Wories blijft op EK steken in korte kür

20.06 uur: Kunstrijdster Niki Wories heeft zich bij de Europese kampioenschappen kunstrijden in Graz niet weten te plaatsen voor de vrije kür. De 23-jarige Nederlandse kwam in de korte kür tot de 35e plaats, waar een plaats bij de eerste 24 nodig was.

Wories kwam tot een score van 38,19 en wist daarmee slechts twee kunstrijdsters achter zich te houden. Aan de leiding gaat de Russische Alena Kostornaia met een score van 84,92. Ze blijft twee landgenotes voor. Europees kampioene Sofia Samodoerova uit Rusland verdedigt haar titel niet in Graz.

Schaken: Caruana neemt afstand op Tata Steel Chess

19.45 uur: Koploper Fabiano Caruana heeft bij Tata Steel Chess afstand genomen van zijn achtervolgers. De 27-jarige Amerikaanse grootmeester won in de elfde ronde van Vladislav Kovalev uit Wit-Rusland en zag zijn concurrenten remise spelen. Jorden van Foreest raakte door een nederlaag de aansluiting met Caruana kwijt.

Fabiano Caruana Ⓒ Hollandse Hoogte

Caruana versloeg Kovalev na 36 zetten met zwart. Hij komt door de zege op 8 punten. Titelverdediger Magnus Carlsen bleef tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda steken op remise en komt met nog twee ronden te gaan op 7 punten. De Amerikaan Wesley So speelde remise tegen zijn landgenoot Jeffery Xiong en heeft nu 1,5 punt achterstand op Caruana.

Anish Giri speelde tegen de Chinese schaker Yangyi Yu remise. Na 43 zetten besloten beide grootmeesters het punt te delen. Giri staat na negen remises, één nederlaag en één zege op 5,5 punt.

Van Foreest stond samen met So op 1 punt van Caruana, maar zakte in het klassement na een verliespartij tegen de Rus Vladislav Artemiev naar de vierde plaats. Na 57 zetten moest de 20-jarige grootmeester zich gewonnen geven. Hij blijft daardoor steken op 6 punten, 2 minder dan Caruana.

Tennis: Tennisbond experimenteert met Hawk-Eye op gravel

17.34 uur: Tennisbond ATP gaat experimenteren met Hawk-Eye op gravelbanen. Tot nu toe wordt het elektronische systeem, dat sinds 2006 bestaat, alleen gebruikt bij wedstrijden die worden gespeeld op gras of hardcourt.

Gravel. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bij gravel is het tot dusverre zo dat de scheidsrechter bij twijfel de baan op komt en naar de afdruk op de baan kijkt of een bal in of uit is. Dat is niet tot ieders tevredenheid omdat het niet nauwkeurig genoeg zou zijn en soms zou de scheidsrechter de verkeerde balafdruk gebruiken bij het beoordelen.

De ATP vindt het daarom nu tijd om ook op gravel over te gaan op het elektronische systeem. Dat gebeurt voor het eerst in februari tijdens het toernooi van Rio de Janeiro. Daarna volgen nog enkele toernooien. Als het experiment slaagt, zal ook op andere graveltoernooien Hawk-Eye worden ingevoerd.

Vangelis Pavlidis Ⓒ ANP Sport

Voetbal: Twijfels bij Willem II over topscorer Pavlidis

15.41 uur: Willem II moet het zondag tegen PEC Zwolle mogelijk doen zonder topscorer Vangelis Pavlidis. De Griekse spits raakte woensdag geblesseerd in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen, waarin hij na 20 minuten de score had geopend. Zonder Pavlidis verloor Willem II na strafschoppen in Friesland.

Rechtsback Bart Nieuwkoop raakte tegen Heerenveen ook geblesseerd en middenvelder Pol Llonch hield klachten over aan het duel, dat ruim 120 minuten duurde. „Het is tot op heden een pittige week geweest”, zegt Adrie Koster, de trainer van de verrassende nummer 3 van de eredivisie. Willem II won vorige week met 3-1 bij AZ, dat tweede staat. Pavlidis maakte in Alkmaar zijn tiende doelpunt van dit seizoen in de eredivisie.

AZ, dat zaterdag in en tegen Heerenveen speelt, mist de geschorste linksback Owen Wijndal. Thomas Ouwejan vervangt hem in de basis. Bij Heerenveen keert spits Jens Odgaard terug in de ploeg. De Deen scoorde al zeven keer in de competitie.

Joost Luiten Ⓒ AFP

Golf: Joost Luiten rond baangemiddelde in Dubai

14.32 uur: Joost Luiten heeft op de Dubai Desert Classic ook zijn tweede ronde afgelegd in het baangemiddelde van 72 slagen. De beste Nederlandse golfer kwam tot vier birdies en vier bogeys.

In tegenstelling tot donderdag begon Luiten de dag op de eerste hole. Hij sloeg op de tweede en derde hole een birdie, maar gaf die veelbelovende start in het restant geen goed vervolg.

De Dubai Desert Classic maakt deel uit van de Europese Tour. Luiten begon zijn seizoen vorige week in Abu Dhabi, waar hij afgelopen jaar derde was geworden. De Nederlandse golfprof kwam nu niet verder dan de gedeelde 42e positie.

Kiki Bertens Ⓒ REUTERS

Tennis: Bertens speelt laatste partij in Margaret Court Arena

11.08 uur: Kiki Bertens vormt zaterdag op de Australian Open het avondprogramma in de Margaret Court Arena, de tweede baan op Melbourne Park. De als negende geplaatste Bertens neemt het in de vijfde en laatste wedstrijd van de dag op tegen Zarina Dijas uit Kazachstan. Bertens gaat proberen ten koste van Dijas voor het eerst de vierde ronde te bereiken op de Australian Open.

De eerste partij van de avondsessie gaat tussen Fernando Verdasco uit Spanje en de Duitser Alexander Zverev. Dat duel begint niet voor 09.00 uur Nederlandse tijd.

De Spanjaard Rafael Nadal komt in de middagsessie in actie in de Rod Laver Arena, de hoofdbaan. Hij treft zijn landgenoot Pablo Carreño Busta.

Basketbal: LeBron James leidt Lakers langs Nets

08.25 uur: LeBron James heeft de basketballers van Los Angeles Lakers met zijn 91e triple-double, oftewel minimaal tien punten, tien rebounds én tien assists, langs de Brooklyn Nets geleid. Het werd in New York 128-113 voor de Lakers.

’King’ James kwam tot 27 punten, 12 rebounds en 10 assists. Daarmee droeg hij bij aan de twaalfde zege in veertien duels. De Lakers zijn koploper in de Western Conference met een winstpercentage van 80 procent.

Met nog vier minuten te gaan kreeg James een staande ovatie van veel toeschouwers, waaronder ook voormalig president Bill Clinton. De Lakers leidden op dat moment met 23 punten verschil.

James kroop met zijn 27 punten weer iets dichter naar Kobe Bryant toe op de ’all-time scoring list’ van de NBA. Nummer 3 Bryant heeft nog een voorsprong van 17 punten op de nummer 4: 33643 om 33626 punten. De Lakers komen zaterdag weer in actie.

Caleb Ewan Ⓒ EPA

Wielrennen: Ewan sterkste in vierde etappe Tour Down Under

07.36 uur: Caleb Ewan heeft opnieuw raak geschoten in zijn eigen Tour Down Under. De Australiër van Lotto-Soudal won vrijdag de vierde etappe, die het peloton over 152 kilometer van Norwood naar Murray Bridge leidde. Eerder zegevierde hij ook al in de tweede rit.

Sam Bennett besloot de massasprint vrijdag als tweede, voor Jasper Philipsen en André Greipel. Timo Roosen was in Murray Bridge met zijn zestiende plek de beste Nederlander.

Richie Porte is nog steeds de leider in het algemeen klassement. Hij heeft een voorsprong van drie seconden op Daryl Impey. Dylan van Baarle is op plek negen, met een achterstand van vijftien seconden, de beste Nederlander.

Kopman George Bennett van Jumbo-Visma reed lek in de laatste kilometers, maar hij wist zijn vijfde plaats toch te behouden. „Al met al zijn we de etappe goed doorgekomen. Het was vanaf 50 kilometer voor het einde een stressvolle bedoening. We zetten de boel op zo’n 20 kilometer van de streep zelf in gang. Helaas reed George toen plotseling lek. Er was geen paniek, maar het was wel een heel slecht moment”, aldus Addy Engels, ploegleider bij Jumbo-Visma.

De Tour Down Under eindigt zondag.