Sport Kort: Ewan wint weer in Tour Down Under

Wielrennen: Ewan sterkste in vierde etappe Tour Down Under

07.36 uur: Caleb Ewan heeft opnieuw raak geschoten in zijn eigen Tour Down Under. De Australiër van Lotto-Soudal won vrijdag de vierde etappe, die het peloton over 152 kilometer van Norwood naar Murray Bridge leidde. Eerder zegevierde hij ook al in de tweede rit. Sam Bennett besloot de massasprint vrijdag als tweede, voor Jasper Philipsen en André Greipel. Richie Porte is nog steeds de leider in het algemeen klassement. Hij heeft een voorsprong van drie seconden op Daryl Impey. Dylan van Baarle is op plek negen, met een achterstand van vijftien seconden, de beste Nederlander. De Tour Down Under eindigt zondag.