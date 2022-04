Voormalig topkeepster Hope Solo dronken aangehouden met kinderen in de auto

De 40-jarige oud-keepster is volgens mediaberichten inmiddels weer vrijgelaten, maar zal zich op 28 juni voor de rechter moeten verantwoorden voor rijden onder invloed, het beledigen van een politieagent en kindermishandeling. Solo zou volgens een getuige zeker een uur met draaiende motor achter het stuur hebben gezeten, niet in staat om weg te rijden. Een gewaarschuwde politieman bespeurde een alcohollucht, maar Solo weigerde een blaastest. Daarop is ze meegenomen en heeft ze bloed moeten afstaan.

Solo liet via social media weten de zaak niet te kunnen toelichten, maar verklaarde wel dat ze thuis is bij haar gezin, dat haar kinderen alles voor haar zijn en dat het verhaal minder ernstig is dan de aanvankelijke aanklacht doet vermoeden. Solo kwam liefst 202 keer uit voor Team USA.