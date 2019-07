De Ligt wint weer niet met Juventus

Osmar opende in Seoul al in de zevende minuut de score voor de K-League-formatie. Zijn fantastische schot verdween hoog in de hoek. Twee minuten later maakte Simone Muratore namens Juventus gelijk, maar dankzij een goal van Cesinha op slag van rust en Adam Taggart (50e minuut) kwam de Oude Dame op een 3-1 achterstand.

Juventus leek kansloos, maar dankzij treffers van Blaise Matuidi (78e minuut) en Matheus Pereira (81e minuut) kon het elftal van trainer Maurizio Sarri een nederlaag afwenden. De Ligt stond het hele duel in de basis.

De Italiaanse grootmacht speelde eerder deze week gelijk tegen Internazionale: 1-1. In dat duel debuteerde De Ligt in de basis. De 19-jarige van Ajax overgenomen verdediger maakte een eigen doelpunt. Eerder debuteerde De Ligt als invaller tegen Tottenham Hotspur: 3-2 nederlaag.

Bekijk ook: Ronaldo redt ongelukkige De Ligt