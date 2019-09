US Open: Williams wint voor 99e keer in NY

Hieronder een overzicht van het nieuws van maandag 2 september:

Titelverdediger Djokovic geeft op in 8e finale

05.15 uur: Novak Djokovic heeft zijn titel op de US Open niet weten te prolongeren. De Servische tennisser gaf in de achtste finale op vanwege een blessure. Op dat moment leidde de Zwitser Stan Wawrinka die twee sets had gewonnen en ook in de derde op voorsprong stond: 6-4, 7-5, 2-1.

Haase en Koolhof in derde ronde dubbelspel

02.39 uur: Robin Haase en Wesley Koolhof zijn op de US Open een ronde verder bij het dubbelspel. Ze versloegen zondag het Spaanse duo Pablo Carreno Busta en Feliciano Lopez in twee sets: 7-6 (7) 6-3.

Hieronder een overzicht van het nieuws van zondag 1 september:

Williams overrompelt ook Martic

22.17 uur: Serena Williams is weer een stapje dichter bij haar 24e grandslamzege. De Amerikaanse tennisster bereikte de kwartfinales van de US Open met een overtuigende zege in de vierde ronde op de Kroatische Petra Martic. De 37-jarige was na anderhalf uur klaar in twee sets: 6-3, 6-4.

Williams is als achtste geplaatst in het grand slam van New York. Ze won de titel zes keer. De overwinning op Martic was de 99e in haar carrière op de banen van Flushing Meadows. Ze had niet veel te duchten van de nummer 22 van de plaatsingslijst, die bij tijd en wijlen Williams goed partij bood. Maar de Amerikaanse overrompelde Martic met haar keiharde service en slagen.

Williams, die inmiddels op 99 overwinningen in Flushing Meadows staat, treft in de kwartfinales de Chinese Qiang Wang, die verrassend de als tweede geplaatste Australische Ashleigh Barty uitschakelde.

Federer blaast Belg van de baan bij US Open

20.27 uur: Roger Federer begon stroef tijdens de US Open, maar de tennisser uit Basel heeft zich inmiddels op indrukwekkende wijze in het toernooi gespeeld.

Konta verrast Pliskova in vierde ronde

21.33 uur: De US Open is in de vierde ronde nog een topfavoriete voor de eindzege kwijtgeraakt. Na de als tweede geplaatste Australische Ashleigh Barty moest ook de als derde geplaatste Karolina Pliskova het grand slam in New York verlaten. De Tsjechische verloor in drie sets van de Britse Johanna Konta: 7-6 (1), 3-6, 5-7. Barty boog eerder voor de Chinese Qiang Wang.