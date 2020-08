Mitchel Bakker wel, Joshua Zirkzee niet nodig in Champions League

De 20-jarige Bakker mag zich ineens basisspeler noemen bij de Franse kampioen. Met de Noord-Hollander als linksback won PSG de afgelopen twee weken de finales van de twee Franse bekertoernooien, de Coupe de France en de Coupe de la Ligue. De ploeg van trainer Thomas Tuchel neemt het volgende week woensdag in de kwartfinale van de Champions League op tegen Atalanta.

Bakker verruilde Ajax vorig jaar voor PSG. Hij zou bij de Franse topclub in het tweede gaan spelen, maar omdat dat elftal werd opgeheven, schoof Bakker door naar de hoofdmacht. In februari debuteerde de verdediger als basisspeler in het eerste elftal.

PSG had Bakker niet ingeschreven voor de Champions League, maar Tuchel heeft hem net als aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting nu alsnog toegevoegd. De vertrokken Thomas Meunier (Borussia Dortmund) en Edinson Cavani (nog geen nieuwe club) zijn geschrapt van de lijst.

Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee komt dit seizoen niet meer in actie in de Champions League voor Bayern München. De 19-jarige aanvaller is door Bayern niet ingeschreven voor het restant van het toernooi.

Het viertal Bright Arrey-Mbi, Christian Früchtl, Jamal Musiala en Malik Tillman is nieuw op de spelerslijst. De clubs die nog actief zijn in het Europese bekertoernooi, hadden tot dinsdag de tijd om wijzigingen aan te brengen. Iedere club mag bij de UEFA maximaal 25 spelers inschrijven voor de Champions League.

Zirkzee was vier keer trefzeker in de Bundesliga. In de Champions League scoorde de Nederlandse tiener nog niet.

Bayern neemt het zaterdag op tegen Chelsea. Het eerste duel in Londen werd met 3-0 gewonnen. Mocht Bayern de kwartfinales bereiken, dan is daarin FC Barcelona of Napoli de tegenstander.