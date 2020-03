Lieke Martens ’hongerig’ naar rentree Oranje Leeuwinnen

Op 7 juli van vorig jaar droeg Martens (27) voor het laatst het shirt van het Nederlands elftal, tijdens de verloren WK-finale in Lyon. Inmiddels is dat 240 dagen geleden.

„Voor mijn gevoel heeft het echt drie jaar geduurd”, aldus Martens over het revalideren van de veelbesproken teenblessure. „Het is een heel erg zware periode geweest, zeker omdat ik ieder moment dat ik op het veld stond last had. Zelfs als ik door de stad liep, had ik er last van. Mijn hele leven werd er door beïnvloed. En het vervelende was dat ik nooit wist hoe lang het zou duren, wat je bij veel andere blessures wel weet. Ik ben blij dat het nu achter de rug is.”

Volgens Martens, die nog wel een klein beetje last heeft, is de blessure nu „zo goed als voorbij.” „Ik voel me weer goed en heb veel wedstrijden gespeeld. Eerst een aantal invalbeurten, maar de laatste weken ook vaak in de basis. Ja, ik voel me echt weer mezelf nu ik ritme heb gekregen. Ik ben wel bijna weer de oude, ja.”

Met FC Barcelona stevent Martens af op haar eerste landstitel ooit. „Dit mogen we niet meer uit handen geven”, aldus de aanvalster over de voorsprong van negen punten op Atlético Madrid. „We hebben een druk programma, met twee wedstrijden per week. Maar we hebben nu ook een bredere selectie dan vorig seizoen en zijn er ook sterker op geworden.”

De komende dagen doet Oranje mee aan het zogenoemde Tournoi de France, een toernooi van vier landen dat door de Franse voetbalbond wordt georganiseerd. Bondscoach Sarina Wiegman beschouwt het als een veredeld oefentoernooi, maar voor Martens is het meer dan dat. „Ik ben heel hongerig en heb er echt zin in”, aldus Martens. „Ik heb het erg gemist. Ook de gezelligheid, want dit zijn ook goede vriendinnen van me. Ik had voor mijn blessure nog nooit een trip met Oranje gemist.”

Brazilië, Canada en Frankrijk zijn de komende dagen de tegenstanders; stuk voor stuk landen van formaat. „Alle landen staan in de top tien en het is natuurlijk het leukst om tegen toplanden te spelen”, aldus Martens. „Het is een goede krachtmeting. Dan weten we weer waar we staan.”