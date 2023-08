Evenepoel: ’Zou ook bang zijn als ik geen Belg was’

„We hebben drie kaarten om mee te spelen en moeten daarvan profiteren. We moeten blij zijn met alle drie de kopmannen, want de meeste ploegen hebben niet zoveel mogelijkheden. Het geeft motivatie en kracht om er samen voor te gaan. We weten van elkaar wat we kunnen. We kunnen alle drie een lange afstand aan en kunnen ook allemaal aanvallen”, zei Evenepoel twee dagen voor de koers.

’Maakt niet uit hoe’

„Het hele jaar door rijden we tegen elkaar. Met elkaar is het natuurlijk makkelijker om te winnen. Ik zie geen enkel probleem met verschillende kopmannen. Vorig jaar is het met twee kopmannen gelukt. Dat kan hier ook. Als ik uitgeschakeld word, kunnen mijn twee kompanen daarvan profiteren. We willen winnen en het maakt voor mij niet uit hoe we dat doen. Een centimeter aan de meet is genoeg.”

De Belgen worden met hun sterke ploeg beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de titel. „Denken de anderen dat wij topfavoriet zijn?”, glimlachte Evenepoel. „Ik mag het hopen. We hebben gewoon een indrukwekkende ploeg. Wout is altijd enorm sterk, Jasper won zoveel etappes in de Tour. Ook de jongens in dienst zijn heel sterk. Ik zou ook bang zijn als ik bij een ander land zou rijden. Als je de Belgen klopt, heb je veel kans om de koers te winnen.”

Evenepoel was vorig jaar de beste in het Australische Wollongong.