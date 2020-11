Ajax Vrouwen trekt recordinternational Sherida Spitse aan

„De reden om voor Ajax te kiezen, was omdat ik niet meer 100 procent gelukkig was in het buitenland. Vervolgens kwam deze optie voorbij. Ik ben zelf altijd fan van Ajax geweest. Om dan nu zelf het shirt te gaan dragen, is hartstikke mooi”, aldus Spitse.

„Ik ken bijna geen speelster die zo’n goede trap heeft. Het rendement van Sherida is zó hoog. Dan mag je van geluk spreken als je zo’n speelster straks in je team hebt”, aldus Daphne Koster, manager Ajax Vrouwen.

Spitse speelde al 180 interlands voor , waarvan 159 als basisspeelster. Ze maakte 41 doelpunten voor de nationale ploeg. Spitse werd met de Nederlandse voetbalsters in 2017 Europees kampioen en vorig jaar tweede op het WK. Ze voetbalde in Nederland eerder voor sc Heerenveen en FC Twente.

Ajax haalde eerder ook al (ex-)internationals Desiree van Lunteren en Stefanie van der Gragt terug naar Nederland.

„Langzamerhand begint het team steeds meer vorm te krijgen”, aldus Koster. „De komst van Stefanie afgelopen zomer gaf al een enorme boost. Als je het hebt over echt karakters in je elftal, dan horen Stefanie en Sherida wel in dat rijtje thuis.”

Vierde

Spitse is al de vierde international van naam die dit jaar besluit om terug te keren op de Nederlandse velden. Na Van der Gragt, die overkwam van FC Barcelona, stuntte PSV met de komst van keepster Sari van Veenendaal en verdediger Mandy van den Berg. Zij kwamen over van respectievelijk Atlético Madrid en Valencia.

Aan kop

Ajax gaat na zeven speelronden aan kop in de eredivisie voor vrouwen. De Amsterdamse voetbalsters hebben nog geen puntenverlies geleden. PSV, dat aan kop ging toen het vorige seizoen door het coronavirus werd beëindigd, volgt op zes punten.