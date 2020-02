Emmen veel te sterk voor zwak FC Twente

De Drentse formatie van coach Dick Lukkien was in het inhaalduel oppermachtig, al slaagde het er slechts in twee van de vele kansen te benutten. De Turkse aanvaller Kerim Frei scoorde vlak voor rust, pas in extra tijd zorgde Anco Jansen voor de definitieve beslissing, 2-0.

Hooguit in de slotfase drong FC Twente nog even aan, maar meer dan enkele kleine mogelijkheden leverde dat niet op. Emmen had voor rust al verder kunnen uitlopen, maar had weinig geluk. Een vrije trap van Glenn Bijl belandde op de lat, een treffer van Frei werd wegens buitenspel afgekeurd. Sergio Peña strandde van dichtbij op doelman Joël Drommel.

Emmen, dat dit seizoen in eigen huis maar weinig punten afstaat, passeerde de tegenstander daardoor op de ranglijst. De club is elfde met 25 punten, één meer dan Twente. De ontmoeting in Emmen kon afgelopen zondag niet doorgaan wegens de storm die over het land raasde.

Aitor Cantalapiedra ontbrak bij FC Twente. Volgens trainer Gonzalo Garcia is de Spaanse aanvaller voor langere tijd uit de roulatie.