Nachtmerrie voor VVV-captain: ’We hebben Ajax enorme dienst bewezen’

„Dit is een nachtmerrie”, zei hij voor de camera van FOX Sports. „Ik heb er eigenlijk niet zo veel woorden voor. Ik heb dit ook nog nooit meegemaakt.”

Ajax verbeterde de grootste zege ooit in de Eredivisie, die op 19 mei 1972 tijdens een thuisduel met Vitesse de boeken in ging. Dat gebeurde op de dag af tien jaar na de 10-0 zege van PSV op Feyenoord.

„Je weet dat je het moeilijk gaat krijgen tegen Ajax, maar dan moet je wel druk op de bal houden”, vervolgde Swinkels. „Dat hebben we geen moment gedaan. We hebben Ajax een enorme dienst bewezen na een midweekse Europese wedstrijd, om ze zo veel tijd en ruimte te geven. Dan hebben zij zo veel kwaliteit dat je eigenlijk voortdurend in een rondo staat. Het is een ontluisterende dag geworden.”

