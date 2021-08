’Bryan Linssen de speler van het weekend’

DOELMAN

De 36-voudig international zag een sterke terugkeer van Timon Wellenreuther bij Willem II onder de lat, op bezoek bij Vitesse. „Ik snap dat ze hem hebben teruggehaald, als je dit direct ziet”, aldus Wijnstekers. „Maarten Paes keepte ook goed bij FC Utrecht en met Maduka Okoye staat er écht iemand in de goal bij Sparta, maar als je met 3-0 wint bij Vitesse met een flink aantal reddingen…”

DEFENSIE

„Als rechtsback viel Mohamed El Hankouri me echt op”, aldus de voormalig captain van Oranje. „Het was toch verrassend dat hij als rechtsbuiten tegen FC Utrecht rechts achterin werd gezet? Maar zowel aanvallend als verdedigend stond hij echt z’n mannetje. Hij ontwikkelt zich goed bij FC Groningen.”

„Gernot Trauner is bij Feyenoord zó degelijk”, zag de oud-verdediger. „Hij is zo vast in alles. Een rots in de branding. Kopduels winnen, er direct weer bovenop zitten: zijn spel geeft ook aan hoe Feyenoord momenteel speelt. Naar voren toe. Geen balletjes breed, maar gelijk diepte zoeken.”

Ajacied Devyne Rensch komt te laat om Michal Sadilek het passen te beletten. Ⓒ Getty Images

„Bij PSV vond ik Olivier Boscagli echt goed en hij maakte er ook nog een mooi doelpunt bij”, aldus Wijnstekers. „Hij lijkt maar steeds belangrijker te worden en kan ook op het middenveld spelen. Maar ik vind hem centraal achterin vooral zo goed met zijn passing van achteruit.”

MIDDENVELD

„Dan denk ik direct aan Michal Sadilek, die goed speelde tegen Ajax”, aldus Wijnstekers over de PSV-huurling. „Hij was overal aanwezig, dominant. PSV heeft zo veel middenvelders, dat hij daartussen misschien zou verdrinken. Bij een club als FC Twente steekt hij er echt bovenuit. Goede techniek, goede passing.”

„Jens Toornstra was bij Feyenoord weer onverbiddelijk”, zag de rechtsback van weleer. „Goede passes, ging voorop in het jagen. Er was altijd wat discussie rondom zijn positie, basisspeler of niet, maar je ziet nu keer op keer hoe hij in dit Feyenoord als aanvoerder echt een voortrekkersrol vervult.”

„Joey Veerman is iemand die altijd rust aan de bal heeft en zette tegen RKC ook weer anderen goed voor de goal”, zegt Wijnstekers. „Hij blijft maar presteren, ondanks alle transfergeruchten rondom hem. Dan kun je zeggen: ik speel daardoor niet. Zoals Teun Koopmeiners bij AZ. Al denk ik dat hij zelf wel graag wil, maar in Alkmaar nemen ze het risico niet. Maar Veerman op het veld blíjft goed.”

„Luca de la Torre van Heracles, dat vind ik een leuke speler”, zegt Wijnstekers. „Ik twijfel nog of hij het een niveau hoger ook écht gaat redden, maar hij is technisch goed, heeft drang naar voren en verbetenheid.”

AANVAL

„Noni Madueke speelde maar een helft bij PSV, maar niemand kwam dit weekend bij zijn niveau in de buurt op die positie, als je zijn kwaliteiten ziet”, vervolgt Wijnstekers. „Hij maakte zo snel ook weer een goal. Hij zit in een flow: van kom maar op, wie maakt mij wat?”

„Bryan Linssen is voor mij de speler van het weekend”, aldus Wijnstekers over de bijna structurele ’gelegenheidsspits’ van Feyenoord. „In Rotterdam wordt er altijd veel gesteggeld over die spitspositie, dat is een hot item. In de wetenschap dat Feyenoord ook op zoek blijft naar een spits, is de druk voor hem enorm hoog. Tóch maakt hij dan weer twee goals. Hij is altijd bezig, aan het storen en dreigend. Het is verrassend dat hij zich toch weer opwerpt als spits. Al vond ik Ali Akman van NEC ook een gegadigde en iemand om in de gaten te houden, nadat hij die 1-0 technisch zo goed inschoot tegen PEC Zwolle. Henk Veerman zakte net als heel Heerenveen wat terug qua niveau in de tweede helft.”

„Als linksbuiten verdient Bruma zijn plek”, vindt de rapporteur. „Hij had ook een geweldige hakbal voorafgaand aan de goal van Eran Zahavi en bediende hem daarna nog een keer. Hij was natuurlijk al afgeserveerd bij PSV, maar het is knap wat hij nu doet. Er gaat altijd dreiging van hem uit als hij de bal krijgt.”