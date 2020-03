’UEFA verplaatst EK voetbal naar zomer 2021’

De Noorse voetbalbond stuurde het nieuws als eerste de wereld in, via Twitter. Noorwegen heeft zich overigens niet gekwalificeerd voor EURO 2020.

Ook voorzitter Karl-Erik Nilsson van de Zweedse bond liet van zich horen. „Het EK is uitgesteld tot de periode van 11 juni tot en met 11 juli 2021. Als de vergadering voorbij is, kom ik bij jullie terug”, liet hij aan persbureau Reuters weten.

De UEFA zelf heeft het nieuws nog niet officieel bevestigd. De Europese bond komt later dinsdag, na overleg met alle landen, met een verklaring.

Een woordvoerder van de KNVB kon nog niet onderschrijven of het EK daadwerkelijk is uitgesteld. Het lijkt volgens de bond wel die kant op te gaan.

De Europese voetbalbond trad dinsdagmiddag via een teleconference in overleg met clubs, de 55 aangesloten bonden en de spelersvakbond FIFPRO.

De Henri Delaunay-trofee blijft een jaar langer in de prijzenkast staan. Ⓒ EPA

Twaalf landen

Het gegeven dat het EK uitgerekend deze editie in liefst twaalf landen plaatsvindt, georganiseerd (Nederland, Schotland, Engeland, Azerbeidzjan, Roemenië, Hongarije, Duitsland, Spanje, Italië, Denemarken, Rusland en Ierland) maakt de omstandigheden nog moeilijker voor de organisatie.

Nederlands elftal

Het Nederlands elftal heeft zich na twee gemiste kansen eindelijk weer geplaatst voor een eindtoernooi. Het EK 2016 en het WK 2018 werden door Oranje niet gehaald. De ploeg van Ronald Koeman zou alle drie de groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam spelen.

Sportief gezien komt het Oranje niet eens zo slecht dat de Europese eindronde een jaartje later wordt afgewerkt. Het is namelijk nog steeds onduidelijk of de geblesseerden Memphis Depay, Donyell Malen en Steven Bergwijn over drie maanden fit zijn. Zonder die drie spitsen mist het Nederlands elftal flink wat schotkracht.

Competities

Het besluit van de Europese voetbalbond komt niet onverwacht. De competities in nagenoeg alle Europese landen liggen vanwege het virus stil, net als de Champions League en de Europa League. De UEFA hoopt met het uitstellen van het EK dat die competities, als dat mogelijk blijkt, alsnog afgemaakt kunnen worden.

In de zomer van 2021 stonden ook de eindronde van de Nations League en het WK voor clubteams op het programma. Evenals het EK voor vrouwen, dat vooralsnog gewoon lijkt door te gaan en van 11 juli tot 1 augustus plaatsvindt in Engeland.

Copa America

Ook de Copa América, het kampioenschap van Zuid-Amerika, lijkt door voetbalbond CONMEBOL met twaalf maanden te worden verschoven naar medio 2021.