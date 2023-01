Heerenveen drukt met derbyzege FC Groningen verder in de problemen

Het was al vroeg raak in het Abe Lenstra Stadion. Doelman Andries Noppert, die al in de twee minuut een tegenstander had uitgekapt, peerde de bal in de vijfde minuut naar voren, waarna Amin Sarr Michael Verrips en Thijmen Blokzijl aftroefde en kon afronden. Blokzijl was na een kwartier beter bij de les, toen hij een poging van Pelle van Amersfoort uit de doelmond schoot. Het waren lang de twee enige serieuze doelpogingen van de voor een derby tamelijk gezapige eerste helft.

Vijf minuten voor rust trok Groningen de stand toch gelijk. Een hoekschop werd niet goed verwerkt door de Friese achterhoede, waarna de bal na een mispeer van Ricardo Pepi voor de voeten kwam van Florian Krüger, die kon binnentikken.

Milan van Ewijk probeert ijn tegenstander te passeren. Ⓒ ProShots

De tweede helft begon met een stuk meer vermaak voor beide doelen met als meest spectaculaire moment een uithaal van Tomas Suslov, die Noppert uit het doel wist te houden met een goede save. Aan de andere blokte debutant Mads Bech een volley van Van Amersfoort.

Uiteindelijk was Heerenveen de ploeg die sterker bleek. Verrips boog niet voor afstandsschot van Thom Haye en Sydney van Hooijdonk, maar was tien minuten voor tijd wel kansloos toen Van Amersfoort hard raak kopte. Amper een minuut later werd het duel beslist. De lage voorzet van Mats Kölhert was afgemeten en Sarr wist zijn tweede van de middag maken.

Door de overwinning klimt Heerenveen voorlopig naar de zevende plaats. FC Groningen staat vijftiende met evenveel punten als de twee ploegen eronder.