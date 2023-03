Jumbo-Visma slaat ook in Parijs-Nice toe: schitterende zege Olav Kooij

Kooij was eerder in de tweede etappe van de Franse rittenkoers als tweede geëindigd achter de Deen Mads Pedersen. Dit keer bleef hij de renner van Trek-Segafredo een fietslengte voor. De Belg Tim Merlier spurtte naar de derde plaats. De Sloveen Tadej Pogacar behield de leiding in het algemeen klassement van de etappekoers uit de WorldTour.

De langste etappe van deze editie van Parijs-Nice was de laatste kans voor de sprinters. Er was een avonturier die enkele uren vooruit mocht rijden, maar de Fransman Sandy Dujardin werd al op zo’n 80 kilometer voor de meet bijgehaald. Vanaf dat moment bleef het peloton nagenoeg intact tot aan de finish.

Reactie Kooij

De 21-jarige Kooij reageerde na afloop verheugd op zijn sprintsucces. Hij bleef Pedersen een fietslengte voor. „Ik heb vorig jaar wel aardig wat wedstrijden gewonnen, maar dit is wel de mooiste”, zei hij. „Ik maakte de goede keuze om de rotonde vlak voor het laatste stuk naar de finish linksom te nemen. Ik kwam daardoor goed in positie en kon vanuit het wiel van Pedersen mijn aanval plaatsen. Tweede worden is ook niet verkeerd, maar het zijn de overwinningen die tellen.”

Kooij gaat zich de resterende drie etappes inspannen voor kopman Jonas Vingegaard, die derde staat in het algemeen klassement. De Tourwinnaar van vorig jaar heeft 46 seconden achterstand op Pogacar. De Fransman David Gaudu staat tweede op 6 tellen.