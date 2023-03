Jumbo-Visma slaat ook in Parijs-Nice toe: schitterende zege Olav Kooij

De vijfde etappe tussen Saint-Symphorien-sur-Coise en Saint-Paul-Trois-Châteaux was met 212,4 kilometer ook de langste van deze Parijs-Nice. Met vier gecategoriseerde hellingen waren er weliswaar enkele obstakels, maar drie van die vier hellingen bevonden zich al zeer vroeg in de etappe en de laatste lag op ruim 30 kilometer van de finish. De verwachting was dan ook een nieuwe massasprint.

Gregaard scoort weer punten

Jonas Gregaard was de eerste aanvaller van de dag. Deze keer ging de Deen samen met de Fransman Sandy Dujardin op pad. Die legde hem niets in de weg op de drie hellingen die er al meteen aankwamen. Opdracht volbracht voor Gregaard, die zich dan maar liet uitzakken.

Dujardin mocht het dus alleen oplossen in de vlucht van de dag. Een ondankbare en vooral onmogelijke taak, zo zag hij ook in na ruim 70 kilometer alleen in de aanval rijden. De Fransman hield de benen stil en werd op een kleine 90 kilometer van de streep weer opgeslokt door het peloton.

Pogacar geklopt bij tussensprint

Dat betekende niet dat het freewheelen werd tot de finish, want op 52 kilometer van de finish kwam er een tussensprint op een hellende strook. Kolfje naar de hand van Pogacar zou je dneken, maar de Sloveen werd verrast door de mannen van Groupama-FDJ.

Topsprinter Arnaud Démare ging al vroeg aan en gooide de deur dicht toen Pogacar over hem heen wilde komen. Gaudu ging in extremis nog over beiden heen, won de sprint en naderde in het algemeen klassement zo tot op zes tellen van de tweevoudige Tourwinnaar.