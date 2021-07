Lyon wil Onana-deal maken met bonussen

De Amsterdammers verlangen een hoge transfersom, maar de werkgever van Peter Bosz is niet bereid om die te betalen. De gesprekken tussen de clubs verlopen uiterst moeizaam, maar Lyon hoopt door middel van bonussen de Onana-deal alsnog te kunnen maken.

Olympique Lyon, dat een akkoord met Onana heeft over een verbintenis voor vijf seizoenen, hamert er in de onderhandelingen met Ajax op dat Onana in Amsterdam slechts tot de zomer van 2022 onder contract staat. Dat de Kat van Kameroen tot 4 november geschorst is wegens dopinggebruik, zorgt ervoor dat Lyon verplicht met één extra keeper aan het seizoen moet beginnen.

Het helpt ook niet mee dat Onana in januari de Afrika Cup in eigen land wil spelen. Al met al kan hij komend seizoen een maand of vier of vijf in actie komen. Ajax verlangt desondanks tien miljoen euro. Lyon wil vooralsnog niet verder gaan dan drie miljoen euro. Door een hoog percentage van de transfersom bij doorverkoop en met bonussen wil Olympique Lyon de transfer de komende dagen alsnog vlottrekken.