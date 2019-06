Wiegman houdt kaarten tegen de borst

Wiegman was na afloop van de benauwde 1-0 zege op Nieuw-Zeeland de eerste om toe te geven dat meerdere speelsters hun niveau niet hadden gehaald. Maar gisteren nam ze haar basiself nadrukkelijk in bescherming. „We hebben de wedstrijd teruggezien en toen vielen een aantal momenten me erg mee”, bekende ze op de persconferentie in het Stade du Hainaut van de Franse tweedeklasser Valenciennes FC. „Op bepaalde punten was mijn kritiek terecht, maar ik heb ook goede dingen gezien. Het was niet helemaal niks.”

Met hun energieke invalbeurten tegen Nieuw-Zeeland bonsden Merel van Dongen, Lineth Beerensteyn en matchwinner Jill Roord nadrukkelijk op de deur. Hoewel ze met z’n drieën verantwoordelijk waren voor de winnende treffer, zitten ze tegen Kameroen waarschijnlijk gewoon weer op de bank. Het duel tegen Nieuw-Zeeland heeft Wiegman naar eigen zeggen niet aan het twijfelen gebracht. „Nee, helemaal niet. We zijn al heel lang bezig met het doorbouwen van het team en het verbeteren van onze speelwijze.”

Ondanks haar winnende treffer tegen Nieuw-Zeeland lijkt Jill Roord tegen Kameroen weer op de bank te beginnen. Ⓒ FOTO BSR/SOCCRATES

De drangt om door te selecteren lijkt Wiegman niet te voelen. En daar valt ook wat voor te zeggen. Eerder dit jaar, tijdens het trainingskamp in Zuid-Afrika en het toernooi om de Algarve Cup, testte ze meerdere speelsters en formaties. Het spel en de resultaten konden haar niet bekoren, waarna ze uiteindelijk toch weer (grotendeels) uitkwam bij de succesformatie van het gouden EK. „We hebben veel uitgeprobeerd en daar vervolgens conclusies uit getrokken. Daar is dit team uitgekomen.”

De bondscoach lijkt haar eerste elf, in ieder geval nog één wedstrijd, de kans te willen geven om te laten zien dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland een incident was. „De eerste wedstrijd op een WK is altijd hartstikke moeilijk. Bovendien speelden we tegen een tegenstander uit een ander werelddeel. Als het dan qua spel minder loopt dan gehoopt, ga je niet ineens je plan helemaal overhoop gooien. We hebben ook gewoon gewonnen en daar draait het uiteindelijk allemaal om.”

Stefanie van der Gragt (l.) moet het treffen met Kameroen aan zich voorbij laten gaan door blessureleed.

Wiegman zoekt tegen Kameroen in ieder geval een vervanger voor de aan haar knie geblesseerd geraakte Stefanie van der Gragt. Maar zelfs daarover wilde de bondscoach weinig tot niets kwijt. „Het is vooral heel vervelend voor Stefanie. Hoe ik het ga oplossen? Dat gaan jullie morgen zien. Of er veel gaat veranderen aan de opstelling? Ook dat gaan jullie morgen zien.”

"Als je presteert, word je zichtbaar en dan gaan bepaalde mensen wat vinden"

Voor de trainster was het eigenlijk de eerste keer dat haar opstelling enigszins in twijfel werd getrokken. Even wennen, maar niets om voor weg te lopen, zo vond ze. „Ik kom sowieso uit de tijd dat dit soort dingen nog niet gezien werden door het grote publiek”, doelde ze op haar periode tussen 1987 en 2001, waarin ze tot 104 interlands kwam. „Als je presteert, word je zichtbaar. Dan gaan mensen over bepaalde dingen wat vinden. Dat hoort erbij.”

Toch zal Wiegman in haar achterhoofd de optie om een frisse wind te laten waaien openhouden. Pierre van Hooijdonk, als analist aanwezig in Valenciennes, trok voorzichtig de vergelijking met het EK 2012, toen Bert van Marwijk met zijn selectie al na drie wedstrijden in het vliegtuig terug naar huis zat. Terwijl twee jaar daarvoor met nagenoeg dezelfde spelers nog zilver was gepakt op het WK in Zuid-Afrika. Een teken dat vertrouwen en zekerheid onbewust ook voor een bepaalde vorm van gemakzucht kunnen zorgen.

De basiself voor het eerste WK-duel tegen Nieuw-Zeeland. Ⓒ BSR/SOCCRATES