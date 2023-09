Historische zege! Max Verstappen wint in Monza tiende Grand Prix op rij

Nog voor de race goed en wel gestart was, was er een uitvaller. Tijdens de opwarmronde viel Yuki Tsunoda al stil. Zijn AlphaTauri moest van de weg worden getakeld. Met twintig minuten vertraging kon er dan eindelijk gestart worden. Er veranderde na een redelijk cleane start in de eerste ronden weinig, maar Verstappen kwam langzaam dichterbij. Aan het begin van de zesde ronde deed hij voor het eerst een poging, maar Carlos Sainz sneed hem de pas af. Charles Leclerc zat er lang achter, maar werd na een ronde of 11 uit de drs-zone gereden.

Uiteindelijk sloeg de Nederlander in ronde 15 toe. Nadat Sainz zich verremde ging hij de Spanjaard met een knappe move voorbij en daarna sloeg hij snel een gat. Ook toen Verstappen naar binnen ging en even als zesde terugkwam op de baan, was er nooit twijfel over zijn leidende positie. Al snel reed hij weer overtuigend voorop.

Er was dus weer geen vuiltje aan de lucht voor de Red Bull-coureur. Het feestje voor het team werd mooier toen achter hem zijn teamgenoot Sergio Pérez ook op de Ferrari’s begon te jagen. Hij ging eerst Leclerc voorbij en daarna kreeg hij de Spanjaard in het vizier. Lang zat hij tussen beide auto’s in, maar uiteindelijk ging hij Sainz voorbij. De Ferrari’s vochten vervolgens nog met elke om de derde plek voor eigen volk. Die ging uiteindelijk naar Sainz, die Leclerc afhield.

In de laatste ronden kreeg Verstappen problemen met zijn auto en liep zijn voorsprong op Pérez snel terug, maar het gat was te groot om het echt spannend te maken.