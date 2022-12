Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

’Falende’ Simeone neemt schuld op zich voor tegenvallend Atlético

17.48 uur: Atlético Madrid-trainer Diego Simeone heeft de schuld op zich genomen voor de tegenvallende resultaten in de competitie tijdens de eerste seizoenshelft. De kampioen van 2021 ging de WK-pauze in als nummer 5 van La Liga.

„We hebben een geweldige selectie, met vier spelers in de WK-finale. Misschien is degene die niet alles geeft de coach”, verklaarde Simeone woensdag. „Ik ben degene die moet verbeteren, zodat ze hun niveau in La Liga kunnen verhogen. Het zijn min of meer dezelfde namen die de titel hebben gewonnen. De basis is er, het is meer de coach die faalt.”

Simeone is sinds 2011 de trainer van Atlético. Hij veroverde met de club twee landstitels en won twee keer de Europa League.

Atlético hervat donderdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Elche. De Madrileense ploeg speelde afgelopen donderdag in de Copa del Rey zijn eerste wedstrijd na het WK. Atlético boekte in de zeshonderdste wedstrijd onder Simeone een 3-1-zege bij CD Arenteiro.

James valt opnieuw weg bij Chelsea

17.18 uur: Chelsea moet het de komende weken opnieuw stellen zonder Reece James. De 23-jarige verdediger liep dinsdag een knieblessure op tijdens de 2-0-overwinning op Bournemouth.

James viel in het competitieduel na 53 minuten uit. Nader onderzoek op woensdag wees uit dat hij mogelijk een maand buitenspel staat met de kwetsuur. De Engelse international maakte tegen Bournemouth juist zijn rentree, nadat hij in oktober een operatie had ondergaan aan hetzelfde gewricht. Hij miste daardoor het WK in Qatar.

”2022 is mijn zwaarste jaar ooit”, verklaarde James op Twitter. „Het heeft natuurlijk een impact op mijn mentale gesteldheid, ik probeer er momenteel zo goed mogelijk mee om te gaan.”

James speelde dit seizoen acht competitiewedstrijden voor Chelsea, de nummer 8 van de Premier League. De ploeg speelt zijn volgende wedstrijd op 1 januari tegen Nottingham Forest.

Dressuuramazone Van der Putten zegeviert in Grand Prix Mechelen

15.27 uur: Dressuuramazone Marieke van der Putten heeft bij de wereldbeker in Mechelen de Grand Prix op haar naam geschreven. Ze scoorde 75,978 procent met haar paard Torveslettens en daarmee troefde ze de Britse wereldkampioene Charlotte Fry af, die met haar paard Everdale tot een score van 75,783 procent kwam. De derde plaats was ook voor een Nederlandse; Dinja van Liere (Hermes) noteerde 75,152 procent.

Skiester Shiffrin nadert wereldbekerrecord Vonn

14.22 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin nadert met rasse schreden het record van 82 wereldbekerzeges van haar landgenote Lindsey Vonn. De 27-jarige Shiffrin boekte op de reuzenslalom van het Oostenrijkse Semmering haar 79e zege in een wereldbekerwedstrijd. Het was haar derde overwinning op rij.

Op dinsdag was de Amerikaanse ook al de beste op de eerste reuzenslalom in Semmering. Toen nam ze in de eerste run al een niet te overbruggen voorsprong. In de race op woensdag moest ze in de tweede run nog voluit gaan om de Zwitserse wereldkampioene Lara Gut-Behrami van de zege af te houden.

Hoewel Shiffrin in haar tweede omloop langs de poortjes niet vloeiend naar beneden ging, maakte Gut-Behrami nog meer fouten. Shiffrin hield aan de finish een voorsprong van 1 tiende van een seconde over.

De Amerikaanse verstevigde met haar vijfde overwinning van dit seizoen de leiding in het algemene wereldbekerklassement. Ze liep verder uit op haar Italiaanse rivale Sofia Goggia.

Ook India in de race voor Olympische Spelen van 2036

14.21 uur: India is klaar om de Olympische Zomerspelen van 2036 in huis te halen. Minister van Sport Anurag Thakur wil de stad Ahmedabad in de staat Gujarat voordragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Dat gebeurt volgend jaar september bij het IOC-congres in Mumbai.

„We hebben hoop en ik ben er zeker van dat India een volledig bid zal voorbereiden voor de Spelen van 2036”, zei Thakur in Indiase media. „Gujarat heeft meermaals belangstelling getoond om de Olympische Spelen te organiseren. Ze hebben de infrastructuur, hotels, hostels, luchthavens en sportcomplexen. Ze zijn serieus over het bid.”

India heeft wel de nodige concurrentie, want ook Qatar, Egypte, Mexico, Indonesië en Zuid-Korea hebben eerder aangegeven dat zij de Spelen van 2036 willen organiseren.

De Zomerspelen van 2024 zijn in Parijs, die van 2028 in Los Angeles en in 2032 wordt het grootste sportevenement ter wereld gehouden in Brisbane (Australië).

Moriyasu eerste Japanse bondscoach die aanblijft na WK

12:01 uur De Japanse voetbalbond heeft vertrouwen in bondscoach Hajime Moriyasu. De 54-jarige Japanner heeft zijn contract verlengd tot en met het WK van 2026. Hij is de eerste Japanse bondscoach die zijn functie behoudt na een WK.

Japan stuntte op de eindronde in Qatar met zeges op de voetbalgrootmachten Duitsland en Spanje in de groepsfase. In de achtste finales werd het Aziatische land uitgeschakeld door Kroatië, na strafschoppen.

„Dit is echt de baan die mij het meeste voldoening geeft”, zei voormalig international Moriyasu op een persconferentie in Tokio. „Het is een job die mij de kans geeft om op het internationale toneel te staan en er trots op te zijn Japanner te zijn. Daarom heb ik besloten het aanbod van de bond te aanvaarden.”

Moriyasu volgde na het WK van 2018 Akira Nishino op als bondscoach. Nishino stapte op na de uitschakeling van Japan in de achtste finales tegen België.

Club Brugge ontslaat trainer Hoefkens

11:05 uur De Belgische topclub Club Brugge heeft trainer Carl Hoefkens ontslagen. De regerend landskampioen staat na achttien speelronden vierde in de Jupiler Pro League. Bij Club staan de Nederlanders Noa Lang, Bjorn Meijer en Ruud Vormer onder contract.

De 44-jarige Hoefkens volgde in mei van dit jaar Alfred Schreuder op. Schreuder tekende op zijn beurt een contract bij Ajax. Hoefkens werkte voor zijn periode als hoofdtrainer bij de opleiding van de club, Club NXT.

„Carl is een clubman pur sang. Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT en als assistent werden enorm gewaardeerd. Ook zijn aandeel in de succesvolle Champions League-campagne van dit seizoen kan niet worden onderschat”, aldus algemeen directeur Vincent Mannaert. „Onze keuzes afgelopen zomer leverden in de Belgische competitie en de beker van België niet het gewenste spelniveau en resultaat. We maken nu werk van de best mogelijke opvolging voor Club.”

Club Brugge hervat de competitie op 8 januari met een uitwedstrijd tegen Genk. De club bereikte de achtste finales van de Champions League, waarin het Portugese Benfica de tegenstander is.

Kyrgios zegt af voor United Cup en mist start seizoen

07:50 uur Nick Kyrgios heeft zich op het laatste moment afgemeld voor de United Cup, het nieuwe landentoernooi waarmee het tennisseizoen deze week wordt ingeluid. De 27-jarige Australiër, de nummer 22 van de wereld, heeft volgens zijn team een enkelblessure overgehouden aan een demonstratietoernooi in Dubai.

Kyrgios wordt in Sydney vervangen door Alex de Minaur, die het donderdag opneemt tegen de Brit Cameron Norrie. Australië zit ook in de poule met Spanje, waar Rafael Nadal van de partij is.

De United Cup is een toernooi voor gemengde teams, vergelijkbaar met de voormalige Hopman Cup. Het toernooi - verdeeld over drie steden - geldt als voorbereiding op de Australian Open, het grandslamtoernooi dat op maandag 16 januari begint.

Kyrgios haalde vorig jaar de finale op Wimbledon. Op de Australian Open kwam hij nooit verder dan de kwartfinales. Begin dit jaar verloor hij al in de tweede ronde in Melbourne.

Doncic leidt Mavericks met unieke triple-double naar zege in NBA

07:32 uur Basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks in de NBA met een unieke triple-double aan een zwaarbevochten zege op New York Knicks geholpen. Het werd na verlenging 126-121, terwijl de Mavericks met nog 45 seconden op de klok in het vierde kwart nog met 110-101 achterstonden.

De Sloveense sterspeler kwam tot een score van 60 punten, 20 rebounds en 10 assists. Nooit eerder kwam een speler in de NBA tot een triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers, met zoveel gemaakte punten en rebounds.

Met nog een paar tellen op de klok in de reguliere speeltijd mocht Doncic aanleggen voor een tweede vrije worp. Hij miste die bewust, bij een stand van 115-113, om genoeg tijd over te houden om vlak voor het verstrijken van de tijd alsnog gelijk te kunnen maken. Dat lukte: 115-115.

„Ik ben zo verschrikkelijk moe. Ik kan wel een biertje gebruiken om te herstellen”, zei de 23-jarige Doncic na afloop. Om er vervolgens droog aan toe te voegen: „We stonden achter en kwamen terug, dit is een geweldig gevoel. Ik heb ook een beetje geluk gehad.”

De Mavericks boekten al de vierde zege op een rij in de NBA. Ze bezetten nu de zesde plek in de Western Conference. De Knicks staan zesde in de Eastern Conference.