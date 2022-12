Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Moriyasu eerste Japanse bondscoach die aanblijft na WK

12:01 uur De Japanse voetbalbond heeft vertrouwen in bondscoach Hajime Moriyasu. De 54-jarige Japanner heeft zijn contract verlengd tot en met het WK van 2026. Hij is de eerste Japanse bondscoach die zijn functie behoudt na een WK.

Japan stuntte op de eindronde in Qatar met zeges op de voetbalgrootmachten Duitsland en Spanje in de groepsfase. In de achtste finales werd het Aziatische land uitgeschakeld door Kroatië, na strafschoppen.

„Dit is echt de baan die mij het meeste voldoening geeft”, zei voormalig international Moriyasu op een persconferentie in Tokio. „Het is een job die mij de kans geeft om op het internationale toneel te staan en er trots op te zijn Japanner te zijn. Daarom heb ik besloten het aanbod van de bond te aanvaarden.”

Moriyasu volgde na het WK van 2018 Akira Nishino op als bondscoach. Nishino stapte op na de uitschakeling van Japan in de achtste finales tegen België.

Club Brugge ontslaat trainer Hoefkens

11:05 uur De Belgische topclub Club Brugge heeft trainer Carl Hoefkens ontslagen. De regerend landskampioen staat na achttien speelronden vierde in de Jupiler Pro League. Bij Club staan de Nederlanders Noa Lang, Bjorn Meijer en Ruud Vormer onder contract.

De 44-jarige Hoefkens volgde in mei van dit jaar Alfred Schreuder op. Schreuder tekende op zijn beurt een contract bij Ajax. Hoefkens werkte voor zijn periode als hoofdtrainer bij de opleiding van de club, Club NXT.

„Carl is een clubman pur sang. Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT en als assistent werden enorm gewaardeerd. Ook zijn aandeel in de succesvolle Champions League-campagne van dit seizoen kan niet worden onderschat”, aldus algemeen directeur Vincent Mannaert. „Onze keuzes afgelopen zomer leverden in de Belgische competitie en de beker van België niet het gewenste spelniveau en resultaat. We maken nu werk van de best mogelijke opvolging voor Club.”

Club Brugge hervat de competitie op 8 januari met een uitwedstrijd tegen Genk. De club bereikte de achtste finales van de Champions League, waarin het Portugese Benfica de tegenstander is.

Kyrgios zegt af voor United Cup en mist start seizoen

07:50 uur Nick Kyrgios heeft zich op het laatste moment afgemeld voor de United Cup, het nieuwe landentoernooi waarmee het tennisseizoen deze week wordt ingeluid. De 27-jarige Australiër, de nummer 22 van de wereld, heeft volgens zijn team een enkelblessure overgehouden aan een demonstratietoernooi in Dubai.

Kyrgios wordt in Sydney vervangen door Alex de Minaur, die het donderdag opneemt tegen de Brit Cameron Norrie. Australië zit ook in de poule met Spanje, waar Rafael Nadal van de partij is.

De United Cup is een toernooi voor gemengde teams, vergelijkbaar met de voormalige Hopman Cup. Het toernooi - verdeeld over drie steden - geldt als voorbereiding op de Australian Open, het grandslamtoernooi dat op maandag 16 januari begint.

Kyrgios haalde vorig jaar de finale op Wimbledon. Op de Australian Open kwam hij nooit verder dan de kwartfinales. Begin dit jaar verloor hij al in de tweede ronde in Melbourne.

Doncic leidt Mavericks met unieke triple-double naar zege in NBA

07:32 uur Basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks in de NBA met een unieke triple-double aan een zwaarbevochten zege op New York Knicks geholpen. Het werd na verlenging 126-121, terwijl de Mavericks met nog 45 seconden op de klok in het vierde kwart nog met 110-101 achterstonden.

De Sloveense sterspeler kwam tot een score van 60 punten, 20 rebounds en 10 assists. Nooit eerder kwam een speler in de NBA tot een triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers, met zoveel gemaakte punten en rebounds.

Met nog een paar tellen op de klok in de reguliere speeltijd mocht Doncic aanleggen voor een tweede vrije worp. Hij miste die bewust, bij een stand van 115-113, om genoeg tijd over te houden om vlak voor het verstrijken van de tijd alsnog gelijk te kunnen maken. Dat lukte: 115-115.

„Ik ben zo verschrikkelijk moe. Ik kan wel een biertje gebruiken om te herstellen”, zei de 23-jarige Doncic na afloop. Om er vervolgens droog aan toe te voegen: „We stonden achter en kwamen terug, dit is een geweldig gevoel. Ik heb ook een beetje geluk gehad.”

De Mavericks boekten al de vierde zege op een rij in de NBA. Ze bezetten nu de zesde plek in de Western Conference. De Knicks staan zesde in de Eastern Conference.