Oranje wint weer twee plekken op FIFA-ranglijst

Met een winst van twee plaatsen dankzij goede resultaten in de Nations League is de ploeg van bondscoach Louis van Gaal de grootste stijger in de top 10. Wereldkampioen Frankrijk presteerde de afgelopen interlandperiode minder goed en is zijn plek bij de beste drie landen kwijt aan Argentinië.

Brazilië heeft zijn koppositie op de ranglijst verstevigd. Het land profiteerde van mindere resultaten van België in dezelfde groep als Nederland in de Nations League.

Oranje won de afgelopen interlandperiode van België in Brussel (1-4), zegevierde met de tweede keus in Wales (1-2), speelde gelijk tegen Polen (2-2) in De Kuip en won thuis van Wales (3-2). De groepszege, die een plaats in de finaleronde van de derde editie van de Nations League oplevert, ligt voor het grijpen.