Penaltykoning Panenka na coronabesmetting ontslagen uit ziekenhuis

Antonin Panenka als Tsjechoslowaaks international. Ⓒ BSR Agency

PRAAG - De Tsjechische voetballegende Antonin Panenka (71) is ontslagen uit het ziekenhuis. De ’penaltykoning’ lag in kritieke toestand op de afdeling intensieve zorg van een ziekenhuis in zijn vaderland, omdat hij zwaar was getroffen door het coronavirus.